Adeje acogerá el I Seminario Transnacional Público del proyecto "SMART-ECO" el próximo 3 de marzo

Las inscripciones para este seminario ya están abiertas en la página web municipal www.adeje.es donde también se puede consultar el programa de toda la jornada.

El "Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020", fue aprobado por la comisión europea el 3 de junio de 2015 y pretende contribuir al desarrollo de la estrategia de la unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y territorial de las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores y Canarias, así como los países geográficamente más cercanos: Cabo Verde, Senegal y Mauritania.

"SMART-ECO" contempla la promoción de la cooperación empresarial para el desarrollo e implementación de modelos empresariales para pymes del espacio de cooperación, así como los servicios de apoyo legal, tecnológico, comercial y científico para la innovación y la internacionalización empresarial. A este primer seminario asistirán los dieciséis socios del proyecto, el cual se estructura en torno a tres bloques de trabajo: creación de un marco de colaboración para la generación de un ecosistema digital local; innovación tecnológica en el tejido productivo local ("digital adopters") e impulso a los "nativos digitales" y las start-up.

El proyecto "SMART-ECO" será presentado ante todos los socios el próximo 3 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana. Ese mismo día se llevarán a cabo varias ponencias entre las que destacan "Tenerife INNOVA", "Programa Innopyme" y convocatoria 2020 del Gobierno de Canarias, "Ayudas para las Pymes del Cabildo de Tenerife", "Emprender en Turismo Educativo", motivaciones del futuro para viajar, "Big Data aplicado a empresas", "Canarias Aporta", "Oportunidades en el sector turístico de Cabo Verde para las empresas canarias", "Oportunidades empresariales en Senegal: Parque Tecnológico de Diamniadio", "Oportunidades de cooperación entre Canarias y Senegal.

Los proyectos de los Programas Interreg Mac están liderados por un Beneficiario Principal- Jefe de Filas, siendo el ayuntamiento de Adeje el líder de este proyecto SMART-ECO, por lo que la administración local adejera se convierte en la responsable de la correcta gestión de este proyecto.

Los demás participantes/socios son los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Instituto de Desarrollo Empresarial del Gobierno de Madeira, Asociación Comercial e Industrial de Funchal - Camara de Comercio e Industria de Madeira (ACIF), Asociación PCTTER - Parque de Ciencia y Tecnología de Isla Terceira (TERRINOV) Portugal/Azores, Asociación Comercial e Industrial de Isla do Pico – ACIP- Portugal/Azores, Instituto de Apoyo y Promoción Empresarial de Cabo Verde PROEMPRESA, Incubadora BIC ITIC de Cabo Verde, Núcleo Operacional de la Sociedad de la Información de Cabo Verde (NOSI), Parque de Tecnologías Numéricas de Diamniadio del Ministerio de Economía Digital de Senegal - PTN (Parc des Technologies Numériques de Diamniadio du Ministère de l'Economie Numérique - PTN), Agencia de Informática del Estado de Senegal - ADIE (Agence de l´Informatique de l´État du Sénégal), Oficina de Organización y Metodos de la Secretaria General de la Presidencia de la República de Senegal- BOM (Bureau d´Organisation et Méthodes du Sécrétariat Général de la Présidence de la République de Sénégal BOM), Y Cámara de Comercio, de Industria y Agricultura del Gobierno de Mauritania - CCIAM (Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Gouvernement de Mauritanie - CCIAM).

Durante los dos días posteriores al Seminario, los 37 técnicos y representantes de estas entidades mantendrán unas jornadas de trabajo denominada, "I Misión de cooperación del proyecto SMART-ECO", donde se realizarán visitas de campo institucionales a espacios e instalaciones de dinamización empresarial en Adeje, Candelaria y Santa Cruz de Tenerife. Realización de workshop técnicos y la reunión del "I Comité de seguimiento del Proyecto SMART-ECO", donde se perfilarán las próximas actuaciones.