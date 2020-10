Inmediato inicio de las obras de remodelación integral del parque de La Estrella

Santa Cruz de Tenerife/ La actuación, fruto de la venta del antiguo colegio de Santa María del Mar y un compromiso del alcalde, está prevista que se inicie antes de finalizar el presente mes y para ello se procederá al cierre del mismo, ya que las dos fases previstas se harán simultáneamente. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto iniciar antes de finalizar el presente mes de octubre las obras de la remodelación integral del parque de La Estrella, en Santa María del Mar y Los Alisios, que como se recordará es una actuación proyectada en su totalidad desde el anterior mandato y un compromiso del alcalde, José Manuel Bermúdez, con los vecinos y vecinas de la zona, ya que la financiación de este proyecto deriva de la venta del antiguo colegio público de Santa María del Mar.



Hay que recordar que la venta de aquellas instalaciones fue de 800.000 € y el coste supera el millón de euros, concretamente 1.044.447,91 € (IGIC Incluido). Esta actuación adjudicada a la empresa Olano Construcciones, con un plazo de ejecución de 7 meses desde el inicio de las mismas, obligará al cierre de dicho parque, ya que está previstas la ejecución simultánea de las dos fases contempladas en el proyecto. Finalización de los trabajos está prevista para finales del mes de mayo del próximo año.

Guillermo Díaz Guerra, concejal de Servicios Públicos, área encargada de esta remodelación integral argumenta que "el objetivo es lograr que el parque sea un espacio público ampliamente visitado, tratando que el mismo consiga satisfacer las necesidades de la mayor diversidad de población posible, al tiempo que se consolide como espacio verde que aglutine diferentes áreas de ocio, de reunión, de deporte y de descanso, por lo que se dotará al barrio de un enclave de encuentro, en el que poder realizar innumerables actividades en las mejores condiciones ambientales y de seguridad".

Por su parte, está previsto dotar al recinto público de pavimentos en las actuales zonas estanciales y viales, al tiempo que se prevé mobiliario urbano y elementos de juego como una estructura de sombreo con mesas y bancos para favorecer los pequeños encuentros, como pueden ser la celebración de reuniones, cumpleaños, etc.; mesas pin-pon al aire libre y estancia para jóvenes; bancos, papeleras y fuentes de agua para beber, y zona de juegos infantiles para niños de menos de 4 años, que se incluirá en un lateral de la plaza principal para favorecer la presencia de padres y de madres y la relación intergeneracional.

Entre las otras actuaciones, se prevé crear nuevos viarios principales y secundarios, dotar al parque de red bocas de riego, complementar y mejorar su iluminación, dotarlo de un sistema de drenaje superficial de las aguas de escorrentía (aguas de lluvia). Y disponer de nuevas zonas de estancia.

Para ello están diseñadas una zona de lectura o de estancia tranquila, relativamente apartada del resto, y se proyecta la demolición parcial de la jardinera central existente con el fin de crear un espacio de mayor superficie, en el que quepa, además de bancos, unas mesas para facilitar las reuniones de mayores, la tertulia y juego de cartas, dominó, etc.

Y se tiene previsto, además de la zona para niños de edad menor de 4 años en un espacio totalmente llano favorecerá el tránsito de padres con cochitos de niños, patines y pequeñas bicicletas, otra de juegos infantiles y una polivalente que dará cabida a una pista de "skate" con elementos para la práctica de la calistenia y una cancha multideporte (fútbol sala, baloncesto, voleibol, etc.), al tiempo que se dispondrá de una zona de ejercicio para adultos.

Y debido a la demanda de muchos vecinos que disponen de mascotas, finalmente se facilitarán dos zonas de suelta y ejercicio para perros, ya que el presente proyecto, pensando en ellos, han diseñado dos áreas de ejercicio canino denominada área AEC, una para perros de pequeño porte y otra para los de mayor porte, zonas que se dotarán con elementos para practicar Agility, disponiendo cada una de ellas de una superficie de unos 254 m2.

Por su parte, el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, afirma que "los vecinos y vecinas estarán convenientemente informados de los pormenores de los plazos y algunas características de la actuación, de la que no son ajenos, ya que fue presentada a los usuarios y ciudadanos de este enclave en el mes de noviembre de 2018 e incorpora en la obra de remodelación integral algunas de sus aportaciones consensuadas en su momento".