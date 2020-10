El Ayuntamiento de La Orotava congela los impuestos y mantiene todos los beneficios fiscales

Linares subraya que se volverá a congelar los impuestos, y se mantienen, e incluso se crean, medidas fiscales que benefician a diversos colectivos del municipio como emprendedores y empresarios o comerciantes, familias numerosas y personas con discapacidad.

Benítez hace además hincapié en que el Consistorio orotavense ha reducido cada año la presión fiscal por habitante, invirtiendo mucho más de lo que se recauda vía impuestos. Para el 2021, la corporación mantendrá todas las ayudas en impuestos y tasas mediante las más de 80 bonificaciones y exenciones a pesar la importante caída de ingresos procedentes de otras administraciones con motivo de la Covid-19.

El edil Felipe David Benítez detalla algunas de las novedosas medidas como es la bonificación de un 75% en la basura, durante 3 años, a los emprendedores. También recuerda los beneficios económicos para la ciudadanía incluidos en el Plan de Reactivación que se adoptó este año debido a la situación generada por la pandemia mundial de la Covid-19, como es la bonificación del 50% en el recibo de la basura, a los comercios del municipio. Para el 2021 se estudiarán nuevas medidas incluidas en los presupuestos municipales.

Los bares, cafeterías y restaurantes del municipio tendrán bonificaciones del 75% entre 5 y 10 años, según la inversión realizada, todos los que acrediten haber realizado obras de nueva instalación o de adecuación a Ordenanza Municipal sobre 'Mobiliario Urbano para terrazas y ocupación del Dominio Público Local'.

Otra medida interesante es que se establece bonificación del 50% en la tasa por la realización rodajes de largometrajes de ficción o documental, series o miniseries cuando sean declarados por el Pleno del ayuntamiento de especial interés o utilidad cultural, histórico, promocional de la imagen o con repercusión económica para el municipio de La Orotava. Además, podrán disfrutar de una bonificación del 20% sobre la cuota correspondiente, cuando las productoras solicitantes acrediten tener su domicilio fiscal en Canarias.

En el cementerio municipal se crea una nueva la tasa de arrendamiento de nichos destinados a cenizas, en estos casos solo se abonarán 23.

Se mantienen otras bonificaciones importantes como del 100% los vehículos históricos y matriculados antes del 1 de enero de 1953, y los de 25 años de antigüedad siempre que el propietario no tenga otro vehículo a su nombre. Todos los vehículos de más de 30 años tendrán bonificación del 50%. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se ha rebajado en los últimos años en un 10%, se congela; y tienen un 50% de bonificación las viviendas de protección oficial, 30% las familias numerosas y 40% cuando es de carácter especial.

En el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se conoce como Plusvalía, que el pasado año se redujo en un 2%, se mantiene la bonificación del 90% por la transmisión de inmuebles por herencia, cuando el valor catastral no supere los 60.000 euros; y tienen exención en caso de daciones en pago de vivienda habitual del deudor hipotecario. Mientras que, para seguir incentivando el uso de la sede electrónica, se mantiene bonificación de un 5% en la tasa por licencia urbanística cuando el expediente se tramita telemáticamente, y también en la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil, cuando la pareja no es residente en el municipio (que están exentos).

En el impuesto del IAE se mantiene el 50% a los profesionales que inician su actividad y se mantiene la reducción de un 50% en la tasa de recogida de basura para los contribuyentes que retiran los derivados de la actividad con sus propios medios. Y las construcciones declaradas de interés social o utilidad pública tienen un 90% en la tasa de licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa. Mientras que los inmuebles objeto de actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tienen el 50% en el IBI, y un 95% las de bienes rústicos de cooperativas agrarias. Y también de un 95% en el impuesto de construcciones y obras, y en el de Plusvalía, los que se declaran de interés especial o utilidad pública,

Las construcciones que incluyan la instalación de energía solar se beneficiarán en un 50%, y también tendrán un 50% en el impuesto de actividades económicas las empresas que se favorecen del aprovechamiento de energías renovables. Y los vehículos híbridos tienen un 75%.

Las familias numerosas de categoría general tienen bonificaciones de un 30%, y del 40% las de carácter especial, en las tasas de recogida de basuras, la de agua y alcantarillado. Los pensionistas tienen reducción de un 50% en la tasa de basuras, mientras que las personas en situación de emergencia social están exentas. Las viviendas de autoconstrucción se bonifican en un 90% en la tasa de licencia urbanística, en un 50% en la tasa de entrada de vehículos y reservas, y en un 50% también por la ocupación del dominio público. Mientras que las viviendas de protección oficial tienen un 50% en impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Las personas con discapacidad también tienen un 90% de bonificación en el impuesto por obras de mejora de la accesibilidad.

Con el fin de fomentar la conservación del patrimonio histórico, tienen una bonificación del 90% en la tasa de licencia urbanística los inmuebles incluidos en el catálogo de edificaciones a proteger o en el catálogo arquitectónico del Plan Especial del Casco, en las licencias por obras de rehabilitación de monumentos o jardines históricos e inmuebles incluidos en el catálogo de protección, en la tasa por ocupación del dominio público. Y los inmuebles catalogados están exentos de la tasa de entrada de vehículos y reservas, y del IBI los bienes declarados monumento o jardín histórico.

El resto de tasas se mantienen congeladas para el próximo 2021 se mantendrán congeladas todas las tasas— pago por servicios que se prestan en el ayuntamiento villero. Todos los vecinos tienen exención en los certificados de viaje.

Linares valora que el ayuntamiento villero haga un importante esfuerzo por evitar afectar más a los contribuyentes. Al entrar menos recursos a la institución local, se tiene menos capacidad para gestionar e invertir, pero a pesar de ello se aboga por mantener todos servicios municipales, actividades extraescolares, becas, subvenciones y otras ayudas.

Según los datos, se continúa reduciendo la carga fiscal a los vecinos de La Orotava. Con todas las medidas económicas tomadas con el Plan de Reactivación, que se pretenden mantener y adaptar el próximo año, los vecinos se han ahorrado este 2020 dos millones de euros.