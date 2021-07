El Ayuntamiento de Buenavista del Norte reivindica mejorar los servicios del transporte de TITSA que afectan al municipio

Concretamente se trataron aspectos relacionados con la línea 369, que realiza el trayecto desde Buenavista del Norte a Punta de Teno. El alcalde manifestó su preocupación por "la alta ocupación de usuarios en el interior de la guagua, lo que repercute en las pautas de seguridad y prevención frente a la Covid-19" además apuntaba que "incluso no se respetan las distancias de seguridad marcadas en la zona de espera del servicio anexo a la estación –ahora en reformas-, viéndose la parada atestada de usuarios". Ante esta situación, desde TITSA han asegurado que se han tomado medidas como la de disponer de un vehículo de refuerzo, ya que la reducción de aforos en el transporte no afecta a la mencionada línea, aunque no se planteaban la implementación de nuevos horarios. De cara a poner solución a las aglomeraciones en la propia parada, se sugirió que la carga de pasajeros se realizará antes para evitar en la medida de las posibilidades este problema. Desde el consistorio esperan que dicha medida pueda llevarse a cabo lo antes posible para paliar esta situación que volvió a darse durante este pasado fin de semana.Otra de las líneas que se trataron en la reunión corresponde a la 355 que une Buenavista del Norte y Santiago del Teide, ya que pasa por uno de los principales núcleos turísticos del municipio, el caserío de Masca. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte propone la posibilidad de equilibrar el número de salidas entre un municipio y otro, ya que mayoritariamente parten del municipio sureño. Cabe recordar que la puesta en marcha de la apertura del barranco debía perseguir el equilibrio de tránsito de pasajeros entre la zona sur y la zona norte de la isla. Gonzalez Fortes manifestó que "creemos necesario reforzar los horarios de salida desde Buenavista, empezando por introducir un nuevo servicio a las ocho de la mañana, orientado al primer horario de bajada del barranco, con el objeto de dar la posibilidad a las personas del norte de la Isla que quieran disfrutar del barranco lo puedan hacer desde la parte norte de la isla, consiguiendo con ello que Buenavista del Norte también obtenga la repercusión económica que este importante recurso natural es capaz de generar, cuestión que con la actual configuración es imposible".Con ello, se pretende que tanto los municipios de Santiago del Teide como Buenavista del Norte tengan el mismo número de salidas, en las mismas horas, con vehículos que se fueran cruzando en el trayecto. Mejoraría el servicio y simplificaría muchísimo el entramado de horarios existentes ahora mismo. Además, con las nuevas frecuencias se podrían evitar algunas situaciones que se dan en determinados horarios, en la que se desprotege a la población del resto del parque rural, que no puede acceder al transporte en paradas intermedias al venir la guagua llena de pasaje desde Masca.

Una última cuestión que se trató en la citada reunión se basa las continuas quejas de los usuarios por el estado en el que se encuentran algunos de los vehículos de esta línea 355, donde se han dado situaciones esperpénticas. El estado de algunos de estos vehículos ha hecho que algunas personas trasladaron al consistorio su queja por tener incluso que bajarse del mismo porque no era capaz de subir por cuestas o subidas, o momentos del trayecto donde las puertas permanecen abiertas para ventilar, ante la ausencia de aire acondicionado. El alcalde recalcaba que "creemos que se trata de un trayecto con una orografía muy sensible, lo que conlleva contar con vehículos que se adapten a la misma, garantizando las máximas prestaciones, velando por la calidad y seguridad del servicio".

A modo general se habló de la situación de la movilidad en el norte de Tenerife, con la necesidad de inversión en intercambiadores y carriles prioritarios, que hicieran el transporte colectivo una opción competitiva frente al transporte privado, además de la posibilidad de la implementación del programa TUWAWA para otras zonas del Parque Rural de Teno.