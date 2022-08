Arona envía al desguace más de 200 vehículos abandonados en un año, liberando aparcamientos y espacios públicos

Esa campaña ha permitido que, en el último año, más de 200 vehículos en esta situación hayan sido enviados a centros de tratamiento autorizados. Todo ello tras pasar por un proceso largo y garantista, que precisa de que, una vez que el vehículo ha sido llevado al depósito municipal, se deba notificar al propietario y, en su defecto, una publicación en boletín, antes de su envío a un centro autorizado de tratamiento.Como paso previo a esto, las propias autoridades municipales atienden a las denuncias vecinales y a la vigilancia de los agentes de la Policía Local cuando un vehículo tiene muestras evidentes de abandono o trámites obligatorios como el seguro o la ITV vencida hace tiempo. Una vez que ocurre esto, se envía al depósito y, transcurrido un plazo, se activa el procedimiento de traslado al desguace.

Francisco Marichal: "La colaboración ciudadana agiliza la tramitación"

Ante esta situación, el propio concejal ha animado a los vecinos que quieran deshacerse de sus vehículos que "no lo hagan dejándolo estacionado, sino que acudan a un centro autorizado, que se encarga, no solo de recogerlo, sino de darlo de baja ante la Dirección General de Tráfico, lo cual facilita que contemos con un mayor número de aparcamientos sin pasar por todo el proceso que, de lo contrario, es necesario efectuar".

"La colaboración ciudadana –ha agregado- no solo nos permite disponer de más plazas de aparcamiento, sino que, además, es totalmente necesaria para mantener el depósito municipal con capacidad para seguir recibiendo los vehículos necesarios".