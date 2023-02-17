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17 Feb

Endesa realizará cortes de luz en Playa de San Juan el lunes 20 de febrero

Endesa realizará cortes de luz en Playa de San Juan el lunes 20 de febrero

Guía de Isora/ La empresa eléctrica interrumpirá el suministro de 07:45 a 10:00h y de 14:30 a 16:00h para llevar a cabo labores de mantenimiento.
El Ayuntamiento de Guía de Isora informa de que, con el fin de mejorar la calidad del servicio, el próximo lunes 20 de febrero Endesa estará realizando trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, lo que obligará a la empresa a realizar interrupciones en el suministro eléctrico en el núcleo urbano de Playa de San Juan. Los cortes se llevarán a cabo en dos intervalos de tiempo. El primero de 07:45 a 10:00h y el segundo de 14:30 a 16:00h.

La corporación local ya ha solicitado agilidad a Endesa en su actuación con el fin de minimizar las molestias que estos cortes pudieran generar en vecinos y comerciantes de la zona. Estas son las calles a las que atañen los cortes:

Guía de Isora - Diseminado Guía de Isora
AV/ ALTAMAR, AV/ EMIGRANTE (DEL), AV/ JUAN CARLOS I, AV/ MARITIMA, C/
CARRETERA GENERAL, C/ MAR DEL NORTE, C/ ROMPEOLAS, CN/ FINCA
BARRAMEDA, CR/ GENERAL, CR/ GENERAL A GUIA DE ISORA, CR/ GUIA DE ISORA
PLAYA SAN JUAN, CR/ TF 463 G.ISORA-P.SAN JUAN, CR/ TF 47 - ARMEÑIME-PTO
SANTIAGO, CR/ TF 47 ARMEÑIME-PTO SANTIAGO, LG/ Guía de Isora, UR/ SALINAS DE FONSALIA,
Playa de San Juan
AV/ ALTAMAR, AV/ EMIGRANTE (DEL), AV/ JUAN CARLOS I, AV/ MARITIMA, AV/ REINA SOFIA, AV/ REPUBLICA DE COLOMBIA, AV/ VENEZUELA (DE), C/ 2aTSAL CL MAR EN CALMA, C/ ARTES DE MAR, C/ BAJAMAR, C/ BARCA (LA), C/ CANARIAS, C/ CARRETERA GENERAL, C/ GRACIOSA, C/ ISLA BONITA, C/ ISLA DE EL HIERRO, C/ ISLA DE FUERTEVENTURA, C/ ISLA DE GRAN CANARIA, C/ ISLA DE LA GOMERA, C/ ISLA DE LAPALMA, C/ JUAN CARLOS I, C/ LANZAROTE, C/ MAR DE FONDO, C/ MAR DE LEVA, C/MAR DEL NORTE, C/ MAR EN CALMA, C/ MAR RIZADA, C/ MARAVILLA, C/ MARBELLA,C/ MAREJADA, C/ MAREJADILLA, C/ MARINA (LA), C/ NIÑA (LA), C/ PASAJE SAN JUAN, C/ PINTA (LA), C/ PLAYA SAN JUAN, C/ PLAZA, C/ PLEAMAR, C/ RED, C/ REMO, C/ SANTA MARIA, C/ SANTA MARTA, C/ TIMON, CALLE/ FUERTEVENTURA (PLAYA SAN JUAN -GUIA DE ISORA-), CN/ MAR EN CALMA - PLAYA SAN JUAN, CR/ GENERAL, CR/ GRAL PIEDRA HINCADA A TEJINA, CR/ TF 463 G.ISORA-P.SAN JUAN, CR/ TF 47 - ARMEÑIME-PTO SANTIAGO, CR/ TF 47 ARMEÑIME-PTO SANTIAGO, ED/ BARRIOS, PZ/ IGLESIA, UR/ SALINAS FONS (C/MAREJADILLA), UR/ SALINAS FONS(C/MAR LEVA)

Para cualquier aclaración puede contactar con la empresa llamando al: 900 85 58 85

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