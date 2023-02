Endesa realizará cortes de luz en Playa de San Juan el lunes 20 de febrero

La corporación local ya ha solicitado agilidad a Endesa en su actuación con el fin de minimizar las molestias que estos cortes pudieran generar en vecinos y comerciantes de la zona. Estas son las calles a las que atañen los cortes:

Guía de Isora - Diseminado Guía de Isora

Playa de San Juan

AV/ ALTAMAR, AV/ EMIGRANTE (DEL), AV/ JUAN CARLOS I, AV/ MARITIMA, AV/ REINA SOFIA, AV/ REPUBLICA DE COLOMBIA, AV/ VENEZUELA (DE), C/ 2aTSAL CL MAR EN CALMA, C/ ARTES DE MAR, C/ BAJAMAR, C/ BARCA (LA), C/ CANARIAS, C/ CARRETERA GENERAL, C/ GRACIOSA, C/ ISLA BONITA, C/ ISLA DE EL HIERRO, C/ ISLA DE FUERTEVENTURA, C/ ISLA DE GRAN CANARIA, C/ ISLA DE LA GOMERA, C/ ISLA DE LAPALMA, C/ JUAN CARLOS I, C/ LANZAROTE, C/ MAR DE FONDO, C/ MAR DE LEVA, C/MAR DEL NORTE, C/ MAR EN CALMA, C/ MAR RIZADA, C/ MARAVILLA, C/ MARBELLA,C/ MAREJADA, C/ MAREJADILLA, C/ MARINA (LA), C/ NIÑA (LA), C/ PASAJE SAN JUAN, C/ PINTA (LA), C/ PLAYA SAN JUAN, C/ PLAZA, C/ PLEAMAR, C/ RED, C/ REMO, C/ SANTA MARIA, C/ SANTA MARTA, C/ TIMON, CALLE/ FUERTEVENTURA (PLAYA SAN JUAN -GUIA DE ISORA-), CN/ MAR EN CALMA - PLAYA SAN JUAN, CR/ GENERAL, CR/ GRAL PIEDRA HINCADA A TEJINA, CR/ TF 463 G.ISORA-P.SAN JUAN, CR/ TF 47 - ARMEÑIME-PTO SANTIAGO, CR/ TF 47 ARMEÑIME-PTO SANTIAGO, ED/ BARRIOS, PZ/ IGLESIA, UR/ SALINAS FONS (C/MAREJADILLA), UR/ SALINAS FONS(C/MAR LEVA)

Para cualquier aclaración puede contactar con la empresa llamando al: 900 85 58 85