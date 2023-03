La app inclusiva Tenerife ON ofrece información sobre la accesibilidad de las rutas en el medio natural

Tenerife/ El presidente del Cabildo, Pedro Martín, recuerda que desde el Cabildo insular se trabaja por mejorar la adaptabilidad de los espacios públicos, tanto en el medio natural como en el urbano y destaca, entre otras acciones, la puesta en marcha del Mapa de Accesibilidad de Tenerife.

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, ha tenido en cuenta los pasos a seguir que establece la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) para crear y desarrollar la aplicación Tenerife ON y su web inclusiva. El contraste de colores, el formato de escritura, menús o herramientas, así como la forma de redactar para facilitar el trabajo de apps para personas invidentes, tales como los lectores de pantalla, son algunos de los aspectos que Tenerife ON ha modificado para ajustarse a las necesidades de un mayor rango de personas.



"La plataforma Tenerife ON es una herramienta novedosa y de gran utilidad para programar el ocio en el tiempo libre, en su construcción y puesta en marcha el Cabildo ha desplegado un gran esfuerzo de coordinación en el que se implican muchas áreas transversales desde Turismo hasta Acción Social, pasando por las áreas de Sostenibilidad, y los servicios de Planificación Forestal, y la implementación de factores de accesibilidad son un ejemplo de ello: se ha trabajado para que la aplicación sea inclusiva y, además se han incluido en ella información de aquellos senderos accesibles, para que cualquier persona con diversidad funcional pueda acceder a ellos sabiendo de antemano lo que se va a encontrar", ha apuntado el presidente del Cabildo, Pedro Martín.

En este sentido, el presidente indicó que el trabajo de la institución insular se amplifica con el Mapa de Accesibilidad de Tenerife, otra herramienta que ha "analizado una superficie urbana de más de 1.900 hectáreas y 661 kilómetros de recorridos peatonales, un trabajo desarrollado por las áreas de Presidencia, Hacienda y Modernización y de Acción Social y Sinpromi, y que es un instrumento básico para la gestión y planificación de proyectos para la mejora de la accesibilidad, en todo el ámbito insular".

Tenerife ON es una plataforma web y móvil del Cabildo de Tenerife, actualizada y gratuita que ofrece una herramienta para moverse con seguridad en el entorno natural. Esta herramienta recoge unos 700 km de senderos, alrededor de 180 km de pistas forestales, 18 rutas para bicicletas y caballos, 26 recorridos para vehículos a motor, más de 20 áreas recreativas, 14 zonas de acampada, 3 campamentos y 26 áreas de descanso.

Además, la plataforma también está preparada para mostrar el nivel de accesibilidad de los senderos y equipamientos. Algunos ejemplos son los de Aguagarcía (Las Lagunetas), Monte del Agua (Parque Rural de Teno) o Jardín Botánico (Parque Nacional del Teide), que son completamente accesibles para personas con movilidad reducida. Otras rutas como el Sendero de los Sentidos (Parque Rural de Anaga) o el de Caramujo (Parque Nacional del Teide), tienen la etiqueta de accesibilidad parcial.

Tenerife ON también indica qué áreas recreativas, como El Lagar (Parque Natural de la Corona Forestal) o miradores, como la Red de Miradores del Parque Nacional son parcialmente accesibles. En esta misma categoría recoge diversos centros de visitantes como el de la Cruz del Carmen en Anaga, Telesforo Bravo (La Orotava), o el Albergue Bolico.

Con estas adaptaciones, la plataforma actualizada y oficial del Cabildo de Tenerife se consolida como una herramienta inclusiva, que ofrece información rigurosa para que la ciudadanía al completo disfrute del ocio en la naturaleza con seguridad.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)