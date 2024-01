El Cabildo recupera TLP Tenerife, que tendrá lugar del 3 al 8 de septiembre

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez; y la directora del evento, Idaira Febles, ofrecieron hoy (viernes 19) una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de TLP Tenerife, que contará con su tradicional Zona LAN Party, Summer-CON, K-Pop Championship, Cosplay Esports y numerosas actividades de formación

Rosa Dávila indicó que "estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con los jóvenes de la Isla, que es recuperar TLP Tenerife, que no sólo es un evento de tecnología y ocio, sino también de formación y empleo. Vuelve de la mano del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz y, por supuesto, de los organizadores, que han hecho un esfuerzo por recuperar este evento".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aseguró que "es una gran satisfacción volver a presentar la TLP en Santa Cruz de Tenerife que es el sitio en el que nació y se desarrolló. La volvemos a celebrar con el mismo espíritu y con la misma ilusión. Es el evento juvenil, posiblemente, más importante de los que se celebran en Tenerife y, además, hay detrás un movimiento que genera empleo porque en esta ciudad hay muchas empresas que se dedican al mundo de los videojuegos o a la animación que generan puestos de trabajo para la gente de aquí".

Por su parte, Alfonso Cabello indicó que "TLP es un sentimiento y una forma de entender la vida, un concepto cultural muy potente vinculado a los años 80 y los 90, pero que hay toda una generación que viene con ese sentimiento telepero muy incrustado. Además, es un sector estratégico y una apuesta decidida por parte del Gobierno de Canarias".

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, indicó que "es una gran noticia para todos que vuelva TLP Tenerife. Es un compromiso de Rosa Dávila que ahora ya es una realidad. Va a ser un evento con muchas novedades, mucho más potente que en otras ediciones". Así, indicó que "habrá 27 estudios desarrolladores de Tenerife a los que se unirán empresas de primer nivel nacional que van a generar todo ese caldo de cultivo que genera nuevas iniciativas de carácter empresarial. Hablamos de nuevos proyectos dentro del ecosistema de la TLP, que es una oportunidad de negocio muy importante y que nos sigue consolidando como un destino de primer nivel en la industria del videojuego"

Idaira Febles señaló que es importante "aportar la ilusión, el amor y los valores que forman TLP Tenerife y que comparten las personas que forman nuestra comunidad. Hablamos de arte, de creatividad, ilustraciones, pinturas, que viven un juego como si fuera su propia vida; con esas personas que deciden pasar una semana con sus amigos y también para conocer gente nueva".

Febles aseguró que "TLP se lleva en el corazón y es un conjunto de gustos diferentes, de arte, tecnología y, sobre todo, es acogida, es hogar. Agradecemos el apoyo del Cabildo, que es la institución que nos vio nacer y les aseguro que nos estamos dejando la piel para tener el mejor evento posible. Habrá novedades que iremos descubriendo poco a poco, con nuevos espacios para todos los públicos".

Próximamente se anunciará la fecha de venta de entradas para la Zona LAN Party, así como la opción de compra anticipada de los tickets para la Zona Summer-Con. Además, a lo largo de los próximos meses se informará de más actividades a través de la página web del evento y de las redes sociales.

El Recinto Ferial de Tenerife pone a disposición de TLP Tenerife 24.000 metros cuadrados por los que discurrirán cientos de metros de cables de red, dispositivos electrónicos y, sobre todo, diversión y formación durante seis días. TLP Tenerife recupera la esencia telepera a la vez que se adapta a las nuevas necesidades y gustos de las nuevas generaciones. Una vez más, será el hogar de todas las personas que quieren compartir intereses, el espacio donde los 'clásicos' teleperos podrán rememorar las ediciones pasadas y donde los nuevos teleperos se acercarán para crear las nuevas experiencias compartidas que se crearán.

Así, contará con la zona LAN Party, con una capacidad para 1.500 puestos, y la zona Summer-Con, que reunirá el programa lúdico y formativo relacionado con el mundo manga, cómic, animación y cultura asiática.

La zona LAN Party dispondrá de 1.500 puestos para las personas que 'quieran volver a casa', tal y como reza uno de los lemas más significativos e históricos de TLP Tenerife. Las personas que logren una entrada convivirán las 24 horas del día los seis días del evento y compartirán su pasión por los videojuegos, los esports y la cultura tecnológica.

La Zona Summer-Con dispondrá de actividades para todos los públicos con la mayor oferta de la historia de TLP Tenerife donde se encontrarán, entre otros, talleres educativos enfocados a las nuevas tecnologías, presencia de las editoriales de juegos de mesa más importantes a nivel nacional, manualidades, acceso a zona de consolas y videojuegos, competiciones en distintos ámbitos y muchas sorpresas e invitados aún por anunciar.

Esta edición también recupera el TLP K-Pop Championship, una competición en el que se busca mostrar la mejor selección de grupos y solistas del Archipiélago en esta modalidad de baile tan de moda en los últimos años. El escenario principal también abrirá paso al Cosplay, el cual acogerá a todas las personas que se atrevan a caracterizar personajes del mundo del cine, del anime o de videojuegos.

Más de 60 artistas y competiciones de esports.- TLP Tenerife 2024 será algo más que un evento de tecnología y videojuegos. Se trata de un escaparate único para las tiendas locales del sector de nuevas tendencias y de un espacio en el que se desarrolla el arte en todas sus variantes. Así, la organización ha previsto que más de 60 artistas podrán disponer de un puesto para exponer y vender sus obras a los visitantes de esta Summer-Con.

En cuanto a los esports, el equipo está trabajando para que TLP 2024 tenga el máximo nivel posible. Más de 30 competiciones en cuatro modalidades distintas de torneos que se desarrollarán en un amplísimo abanico de títulos, desde League of Legends y Tekken 8 hasta Just Dance y Fortnite. Se repartirán numerosos premios a jugadores profesionales, jugadores amateurs, comunidades que buscan hacerse un hueco en el sector competitivo y a simpatizantes en general de los videojuegos.