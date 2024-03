Cuenta con la promoción de Factoría de Innovación y con la producción de Nakatomi CorpEl consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, señala que "es importante recuperar un evento como TLP Tenerife y el amplio abanico de actividades que lleva aparejada como son los torneos de esport o el K-POP que han ido creciendo en número de seguidores en los últimos años. El Recinto Ferial es el mejor escenario para acoger las finales y estoy seguro que los seguidores lo agradecerán". Por su parte, la directora de TLP Tenerife, Idaira Febles, explica que "le hemos querido dar un nuevo enfoque a esta edición y potenciar que se asienten las comunidades, ayudarles a dar un paso más a sus respectivas profesionalizaciones en el sector".Las personas que no participen en esta competición tendrán otros torneos enmarcados dentro de TLP Tenerife 2024. Durante la semana del evento se realizarán actividades dirigidas a todo el público, desde personas que no estén familiarizadas con el competitivo hasta otras más asentadas en el mundo de los esports y de las covers de K-Pop. Todas podrán consultarse en la página web del evento (tlp-tenerife.com) y algunas de ellas tendrán un periodo de inscripción previo.TLP ESPORTS CHAMPIONSHIP.- TLP Esports Championship va dirigido a todas aquellas personas que se dediquen de forma amateur o profesional al mundo de los esports en Canarias. En esta nueva edición contará con tres categorías: League of Legends, EA Sports FC 24 y Tekken 8. Las inscripciones ya están abiertas y podrán efectuarse a través de la página web de la competición (tlp-championship.com). En total, se repartirán más de 5.000 euros en premios.La subdirectora de TLP Tenerife 2024, Julia Palenzuela, explica que "actualmente existe una falta de competiciones en las Islas, por eso nuestra intención al recuperar esta iniciativa es darle un empujón para que Canarias vuelva a posicionarse en la escena competitiva nacional. En esta prueba piloto, nos hemos centrado en los tres videojuegos que cuentan con más presencia en los equipos competitivos insulares", apunta Agoney Bernal, coordinador del área de esports. En futuras ediciones, la organización pretende ampliar horizontes y sacar nuevas categorías de otros videojuegos competitivos como son Valorant o Super Smash Bros. Ultimate entre otros., siempre contando con las comunidades activas".TLP K-POP CHAMPIONSHIP.- El mítico concurso de covers de K-Pop de TLP Tenerife cambia por completo su formato con el fin de encontrar a los mejores bailarines de todo el Archipiélago. "Es la primera vez que abrimos la inscripción para que participe todo el mundo, sin un límite de plazas", explica Idaria Febles. En esta ocasión, quienes deseen participar en el certamen deberán pasar por dos fases: las audiciones y las actuaciones. En total, se repartirán más de 2.000 euros en premios. Con este nuevo formato, quienes se apunten deberán pasar por una primera fase en la que bailarán una misma canción y se les evaluará la técnica, para más tarde pasar a valorar el espectáculo propio de cada grupo o solista. "Creemos que la forma más justa de darle cabida a todo el mundo por igual es esta", añade Iván Elías, coordinador de contenidos.TLP TENERIFE.- TLP Tenerife 2024 es el evento de tecnologías y nuevas tendencias de Canarias que cuenta con quince ediciones. Es el punto de encuentro en el que convergen los videojuegos, anime, cómic, K-Pop, cosplay, manualidades, influencers, cultura japonesa, formación y mucho más. Las redes sociales del evento son: