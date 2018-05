Tenerife/ La actividad tendrá lugar del 17 al 22 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife. TLP Tenerife 2018, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país organizado por Innova 7 y el área Tenerife 2030 del Cabildo, ha sido seleccionada para albergar una de las siete pruebas del Circuito Tormenta de eSports. TLP Tenerife 2018, que se celebra del 17 al 22 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife, entra de esta forma en la nueva competición de la mano de RIOT, la empresa que gestiona el más importante juego competitivo del planeta: League of Legends, que cuenta con más de 100 millones de jugadores activos al mes.



El Circuito Tormenta es un conjunto de competiciones dentro de eventos presenciales para que equipos amateurs puedan sentirse como profesionales y jugar en grandes escenarios, con público, streaming y comentaristas. En ese sentido, TLP Tenerife ha sido elegida como una de las siete paradas en las que tendrá lugar esta competición en todo el país, en el que los equipos ganadores obtendrán una plaza para la gran final que tendrá lugar en Barcelona a finales de noviembre.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, recalca que "el hecho de que hayan elegido Tenerife para ser una de las sedes de esta competición viene a corroborar que estamos muy bien posicionados en el mapa de los eSports, tal y como se demuestra también con los importantes eventos que eligen nuestra isla como la Superliga Orange de League of Legends que hemos acogido y que seguiremos acogiendo en un futuro próximo. Somos un buen lugar para establecer empresas basadas en el conocimiento y, también, para que florezcan estas nuevas prácticas de ocio competitivo".

Por su parte, el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, recuerda que en la estrategia marcada por el Cabildo "está impulsar las nuevas profesiones en torno a la tecnología y los eSports, y que sea tanto desde la perspectiva del ocio como de la de la competición. Por ello, que los tinerfeños puedan participar de este evento es todo un lujo pues da la oportunidad de probar cómo es una competición a personas que nunca se lo habían planteado".

El director de TLP Tenerife 2018, Marce Concepción, recuerda que "este año, además de ser uno de los polos del Circuito Tormenta, se disputarán las finales europeas del University Esports Masters, con lo que es algo que suma más espectacularidad, si cabe, a TLP Tenerife".

El Circuito Tormenta es un nuevo formato de competición que busca conectar múltiples torneos presenciales que ocurren en nuestro país con un sistema de puntos. Esto significa que cada uno de estos torneos presenciales son paradas oficiales del Circuito Tormenta. Esta iniciativa tiene como objeto que todos los jugadores de League of Legends puedan disfrutar del factor competitivo en primera persona sin importar el nivel de cada uno.

El mayor torneo de TLP Tenerife, el Island of Legends, empezó siendo un torneo por invitación de diferentes juegos que enfrentaba a equipos profesionales contra equipos amateur que se clasificaban desde TLP Tenerife. En esta ocasión, Island of Legends powered by ASUS ROG ha evolucionado para convertirse en el torneo oficial de League of Legends de TLP Tenerife y ser, a su vez, una parada del Circuito Tormenta. Siendo conscientes de la dificultad que tiene para un equipo de Canarias trasladarse hasta otro evento del territorio nacional, además del premio en metálico, la organización pagará viaje y estancia para el ganador hasta otra de las paradas del Circuito Tormenta.

Para poder participar en este circuito es necesario tener entrada Estándar o Premium para la zona LAN de TLP Tenerife e inscribirse a través de la web (www.tlp-tenerife.com). La parada de TLP Tenerife otorga puntos a sus participantes como las otras seis nacionales. La cantidad de puntos que se reciba dependerá de lo lejos que se llegue en esa parada. Se llevará a cabo una clasificación de puntuación por equipos y otra de manera individual. Los cuatro conjuntos que más puntos logren en el circuito se darán cita en una Gran Final que se celebrará en Barcelona entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

El reparto de puntos entre equipo y jugadores en cada parada se efectuará de la siguiente manera: el total de los puntos será para el equipo, mientras que los jugadores que lo forman se llevarán una parte equitativa para sumarlos a sus clasificaciones individuales del Circuito Tormenta. Por ejemplo, si un equipo se lleva 1.000 puntos en una parada, cada uno de sus miembros se llevará también 1.000 puntos que se sumarán a sus estadísticas en solitario.

TLP Tenerife es el mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país, cuenta con la mayor conexión de España y en 2017 contó con 56.000 visitantes que pudieron disfrutar de las áreas abiertas de este evento y pudieron participar de las más de 600 actividades programadas. TLP Tenerife 2017 contó con 2.000 participantes, llamados teleperos, que estuvieron congregados en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife 144 horas, durante los seis días que dura el encuentro.

