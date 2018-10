TLP Tenerife Winter pone a la venta hoy las entradas Premium

Tenerife/ El evento promovido por el Cabildo y el Gobierno de Canarias y organizado por Innova7 tendrá lugar en el Magma Arte & Congresos del 6 al 9 de diciembre. Las entradas Premium de TLP Tenerife Winter, evento que se celebrará del 6 al 9 de diciembre en el Magma Arte & Congresos (Adeje), se pondrán a la venta esta tarde, a partir de las 18:00 horas. El público podrá acceder a estos pases para la zona TLP LAN Party a través de www.tlp-tenerife.com Por su parte, las entradas Estándar se podrán comprar a partir del jueves 25, a partir de las 18:00 horas a través de la mencionada web. Las entradas Premium valen 80 euros e incluyen un paquete de merchandising, puesto para su equipo informático, plaza en caseta de campaña, acceso al resto de zonas del evento y early access el día cinco de diciembre. Por su parte, las entradas Estándar cuestan 45 euros y también permiten entrar el día antes con su equipo informático.



TLP Tenerife Winter está promovido por el Cabildo de Tenerife, a través del área Tenerife 2030, el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y la Asociación Innova7 y es una nueva e innovadora edición del mayor evento tecnológico y de nuevas tendencias del país: TLP Tenerife. El evento contará con varias zonas temáticas: TLP LAN Party, TLP Winter-Con, TLP Innova y TLP esports. Los participantes de la zona LAN que compren sus entradas esta semana podrán acceder al recinto el día 5 de diciembre para disfrutar de unas actividades más centradas en el gaming. Los usuarios podrán mantenerse conectados durante toda la duración del evento a sus ordenadores con una conexión de 20GB y podrán participar en el calendario del resto de zonas.

Los 22.000 metros cuadrados del Magma Arte & Congresos se convertirán en una de las mayores citas tecnológicas del año con la entrada de los participantes de TLP Tenerife Winter. Además, la cultura asiática también tendrá su representación con TLP Winter-Con, que incluirá talleres relacionados con las nuevas tecnologías y tendencias, realidad virtual, torneos abiertos a todo el público, zonas de artistas donde dan a conocer sus creaciones, exposición de tiendas, manualidades, juegos de mesa, concursos de cosplay y K-Pop y multitud novedades como la posibilidad de disfrutar de una variedad gastronómica nunca vista antes en TLP Tenerife con platos de todo el mundo. Tampoco faltarán invitados especiales al evento que serán anunciados próximamente.

Los esports no faltarán a la cita con nuevos torneos para todo tipo de jugadores. TLP Championship reúne a los jugadores más experimentados en TLP Tenerife Winter, que acogerá torneos como League of Legends, Overwatch, CS:GO, FIFA 19, Tekken7 y Hearthstone con un prize pool de 10.000 euros. TLP Tenerife Winter también estrenará su formato de torneos llamado TLP Challenge, donde no importa que seas un jugador amateur o profesional si lo que te apasiona es competir y disfrutar de juegos como Clash Royale, Dragon Ball FighterZ, Beat Saber o Super Smash Bros. Ultimate entre otros juegos aún por anunciar.

