La primera edición de TLP Tenerife Winter recibe más de 16.000 visitas

Tenerife/ El evento de tecnología y nuevas tendencias logró llevar el espíritu 'telepero' a la zona turística del sur de la Isla. La primera edición de TLP Tenerife Winter tuvo 16.000 entradas en los cuatros días de apertura pública del evento que celebraba su primera edición en el Magma Artes & Congreso en el municipio de Adeje, en Tenerife. A estas entradas hay que sumar las 450 plazas de teleperos que han podido disfrutar de la máxima velocidad de red las 24 horas del día desde el miércoles 5 al domingo 9 de diciembre y las 300 personas que han formado parte del evento como staff o voluntarios. TLP Tenerife Winter es la versión de invierno de TLP Tenerife y está organizada por Innova7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife, a través del área Tenerife 2030, y del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Además, como premio al apoyo en esta primera edición, la organización anunció ayer que los participantes en TLP Tenerife Winter tienen reservada una plaza para TLP Tenerife 2019 que se celebrará entre los días 16 al 21 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife.



El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señala que "TLP Tenerife Winter ha llegado para quedarse. Es una iniciativa que queremos consolidar tras este primer paso porque sabemos es una demanda histórica que complementa bien la visita turística durante el periodo invernal. Estamos satisfechos con la organización y los resultados obtenidos".

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, afirmó el número de personas que ha acudido a la TLP Winter demuestra que este tipo de iniciativas deben seguir celebrándose por lo que aportan no solo en cuanto a desarrollo económico sino también en cuanto a reclamo turístico. "Han sido tres días de intercambio de conocimiento, de vivir experiencias nuevas y de diversión para todas las edades para residentes y para quienes nos visitan. Como destino, debemos seguir trabajando por diversificar la oferta también hacia este tipo de iniciativas".

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, explica que "estamos contentos con los resultados y a pesar de que siempre hay cosas que mejorar, creemos que han sido unos días magníficos para todos los que han pasado por el evento. No estamos hablando solo de la parte lúdica, sino de la formativa, en la que se abordó un sector como el de los videojuegos, que puede generar empleo vinculado a la tecnología y en el que estamos apostando desde INtech Tenerife".

El director de TLP Tenerife Winter, Marce Concepción, destaca especialmente "el valor de nuestro propio personal y de los voluntarios que han hecho posible esta edición de invierno. Los valores, la convivencia, el trabajo en equipo, la capacidad para afrontar retos y salir de la zona de confort han sido la bandera de nuestro personal". El trabajo con el voluntariado y el personal de TLP es una de las señas de identidad de Innova7 que acaba de lanzar la iniciativa TLP Crew donde se ofrece formación y bolsa de trabajo, entre otros asuntos, a sus integrantes, "porque ellos dan tanto que queremos devolverles lo que dan y aprovechar todos estos conocimientos y sinergias que se crean en los eventos más allá".

El evento ha estado formado por las áreas de Lan Party, donde los 450 teleperos han podido disfrutar de la máxima velocidad y de la convivencia las 24 horas del día del evento; la zona TLP Winter-Con donde han tenido lugar actuaciones musicales, concursos de K-Pop y de Cosplay, charlas y firmas de dibujantes de cómic y actividades relacionadas con las nuevas tendencias culturales; La zona TLP Innova que en esta ocasión se ha centrado en la formación en torno a los videojuegos y la zona E-Sport que ha acogido más de 30 torneos de videojuegos con más de 1.200 participantes y 15.000 euros en premios.

La formación de TLP Tenerife Winter ha estado centrada en la actualidad de los videojuegos y en ella han participado el presidente de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno, quien insistió en la importancia de generar una cultura social que incluya los videojuegos en la industria cultural. Además, adelantó las acciones que están emprendiendo para el buen uso de los videojuegos en las familias. "Hay que recordar que existen medidas para el control parental de los juegos que es necesario conocer. Hay muchas familias que regalan videojuegos a menores que son señalados para mayores de 18 años y eso es un error".

En cuanto a los esports, más de 1.200 participantes se enfrentaron en 30 competiciones diferentes de los juegos más populares del sector de los esports y los videojuegos: League of Legends, Overwatch, Counter Strike: Global Offensive, Hearthstone, FIFA19, Super Smash Bros. Ultimate o Clash Royale. Además, pudieron conocer a alguno de sus ídolos de YouTube como es el caso de Revenant, Ryux o Eric Rodríguez.

El Magma Arte & Congresos situado en el municipio de Adeje ha sido el recinto que albergue la primera edición de TLP Tenerife Winter bajo la organización de la Asociación Innova 7 junto al Cabildo de Tenerife, a través del área Tenerife 2030 y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)