TLP Tenerife 2019 acogerá la Gran Final de la ESL Masters CS:GO

Tenerife/ La última cita de uno de los torneos de esports más importantes del país se desarrollará en el Recinto Ferial de Tenerife los días 18 y 19 de julio. TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país, acogerá los días 18 y 19 de julio la Gran Final de la ESL Masters CS:GO. De esta forma, el Recinto Ferial de Tenerife vuelve a situarse como uno de los mejores escenarios de España para acoger torneos de esports de las más altas categorías. La final se enmarca dentro de la programación de TLP Tenerife 2019, un evento organizado por la asociación Innova7 junto al Cabildo de Tenerife a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife.



ESL Masters España es un torneo promovido por ESL, la compañía de esports más grande del mundo, y cuenta con Movistar como patrocinador global de la competición. Esta semana se sortearon los grupos de que formarán la competición. En total, ocho equipos de Portugal y España, entre los que habrá representación canaria con el club INtech Tenerife Titans, lucharán por conseguir su plaza para las finales de ESL Masters CS:GO que tendrán lugar en TLP Tenerife.

El 18 de julio, de 14:00 a 21:00 horas tendrán lugar las semifinales de la competición de CS:GO referencia en España. De estas semifinales saldrán los dos equipos que competirán en la Gran Final del 19 de julio que se celebrarán de 19:00 a 23:00 horas, momento en el que se conocerá el mejor equipo de la temporada, que se hará con el título, así como con una plaza para la Climber's Cup y para el Showmatch presencial que tendrá lugar en la prestigiosa IBC 2019 en Amsterdam.

El director de TLP Tenerife 2019, Marce Concepción señala que "este evento viene a demostrar el atractivo que supone TLP Tenerife para las grandes marcas y torneos nacionales e internacionales para celebrar sus competiciones, como ya ha ocurrido en ediciones pasadas con importantes citas internacionales. Eso es posible gracias a la capacidad que tiene el evento de atraer a público, su trascendencia mediática y la capacidad organizativa y de producción de la organización"

Por su parte, la responsable de TLP Tenerife Esports, Marina Martín, explica que "para TLP Tenerife es un honor poder acoger una de las finales de esports más importantes de España y estamos seguros de que la colaboración entre ambas entidades va a ofrecer el mejor espectáculo tanto presencial como online a los seguidores y seguidoras del CS:GO. Esta gran final se suma al amplio programa de torneos, desde los encuentros for fun como en los profesionales, que ofreceremos este año en TLP Tenerife".

ESL es la compañía de esports más grande del mundo. Desde su fundación en el año 2000, ha dado forma a la industria a través de los videojuegos más populares con numerosas competiciones online y offline. ESL opera ligas y torneos nacionales e internacionales, de gran relevancia como Intel® Extreme Masters, ESL One y los Campeonatos Nacionales ESL (como ESL Masters) y otros eventos que se realizan en las localizaciones y estadios más espectaculares; así como copas, ligas y sistemas de matchmaking amateur, haciendo que el camino from hero to zero sea el menor posible.

TLP Tenerife es el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país y se celebra desde hace 14 años en Tenerife. Consta de cuatro zonas: Lan Party, una lan con 20 gigas de conexión y 2.000 plazas cuyas entradas se agotan en minutos en cada edición; TLP Esports, donde se celebran importantes torneos nacionales e internacionales; TLP Summer-Con, donde se reúne el ocio y las nuevas tendencias con estrellas del cómic, manga, series; y en la que se celebran concursos de Cosplay y K-Pop, entre otras actividades; y TLP Innova, que reúne formación al más alto nivel en el área de la tecnología, la animación 2D y 3D y los entornos digitales con la colaboración de entidades como IBM o Google. TLP Tenerife es una iniciativa de la ONG de fomento del buen uso de la tecnología Innova7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife a través del Área Tenerife 2030, INtech Tenerife y Why Tenerife.

TLP Tenerife es posible gracias al apoyo del Cabildo a través del área Tenerife 2030 e INtech Tenerife, MEDI y FDCAN y a los patrocinadores Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM Q, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3. De igual forma, en el evento colaboran Multicines Tenerife, Sonopluss y Google Developer Groups Spain.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)