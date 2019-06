TLP Tenerife promueve un espacio para las familias con videojuegos, juegos de mesa y talleres de programación

Tenerife/ TLP Kids es una iniciativa impulsada por INtech Tenerife y cuenta con el apoyo de Fundación Cepsa. TLP Tenerife 2019, el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país, contará con un espacio reservado a las familias y a los más pequeños de la casa: TLP Kids. Esta iniciativa, que está impulsada por INtech Tenerife y cuenta con el apoyo de la Fundación Cepsa, ofrecerá actividades para las familias con videojuegos, juegos de mesa y talleres de programación. TLP Tenerife 2019 tendrá lugar entre el 15 y el 21 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife. El evento está impulsado por INtech Tenerife, perteneciente al área Tenerife 2030 de Cabildo, y está organizado por la asociación de fomento y buen uso de las tecnologías Innova7.



TLP Kids contará con talleres de robótica, programación y arduino para todas las edades que serán realizados por INtech Tenerife, cumpliendo así con el objetivo de llevar la tecnología, al robótica y el pensamiento lógico y computacional a los jóvenes canarios. TLP Kids está diseñado para el disfrute de los niños de hasta 16 años y contará con espacios específicos para que los más pequeños no tengan que competir con los jugadores de edades más avanzadas.

El director de TLP Tenerife 2019, Marce Concepción, explica que el evento "se ha convertido en un foro donde conviven distintas generaciones con intereses diferentes pero intercambiables. Hace años nos dimos cuenta de que los niños más pequeños iban con muchas ganas de disfrutar y aprender junto a sus tutores o padres, pero que requerían una atención específica y adaptada a su edad. De ahí surgió el proyecto TLP Kids que está acotado espacialmente para que los niños más pequeños se sientan más arropados. También se trata de un espacio atendido por personal con formación específica para adaptar los contenidos teleperos al público familiar".

El director de Cepsa en Canarias y representante de la Fundación Cepsa en las Islas, José Manuel Fernández-Sabugo, explica que "este apartado refleja perfectamente los objetivos y la misión de nuestra fundación que es acercar la tecnología y los nuevos aprendizajes a los escolares canarios y a sus familias. Sabemos que a través del juego, tanto físico como virtual, los niños se relacionan entre ellos y adquieren habilidades como la sana competencia, la superación personal, habilidades cognitivas y psicomotrices. La experiencia con TLP Kids ha sido muy positiva en los cuatro últimos años y por eso repetimos en esta edición con nuestra colaboración".

Por otra parte, la Fundación Cepsa apoya al voluntariado de TLP Tenerife bajo el nombre de The Crew, un voluntariado que es parte esencial del evento y que recibe formación general y específica enfocada a las ramas creativas y tecnológicas. En ese sentido, Marce Concepción explica que "gran parte de las profesiones que más se demandan en la actualidad relacionada con la animación, la producción, la programación o el diseño de productos como videojuegos o series no tienen unos estudios reglados específicos que respondan a las cambiantes necesidades laborales. Por ello, los voluntarios de TLP Tenerife se les forma en estas materias además de tener una experiencia de convivencia única dentro del evento y así puedan complementar sus estudios con esta formación práctica".

La gerente de INtech Tenerife, Coqui García, explica que este programa hace ver a los más pequeños "que se pueden divertir con la tecnología y aprender con ella, pero que también pueden formarse para convertirse en un futuro en creadores de la misma. Sabemos que Tenerife es el lugar idóneo para que se establezcan empresas tecnológicas internacionales, cosa que ya está sucediendo con acuerdos importantes con grandes corporaciones, y que nuestros jóvenes, si se forman en estas áreas, van a ser los que lideren esas empresas en un futuro. Despertar vocaciones científicas y tecnológicas a edades tempranas es una prioridad para el Cabildo e INtech Tenerife".

"El sector de los esports es prioritario para Intech Tenerife por el potencial que existe con la gran cantidad de profesionales, aficionados y los 56.000 visitantes al evento todos los años. Desde hace tres años hemos venido realizando importantes acciones de fomento de este sector en la Isla, siguiendo una estrategia orientada en base a cuatro líneas estratégicas: sensibilización de la población, formación y profesionalización del talento, visibilidad y reconocimiento de Tenerife a nivel internacional y creación de industria de esports. TLP Tenerife es una magnífica oportunidad para el fomento de los esports y que sigue estas cuatro líneas estratégicas", explica García.

En TLP Kids los más pequeños de la casa tendrán la oportunidad de aprender de forma lúdica a través de videojuegos como Minecraft desde PC o Mario Kart desde Nintendo Switch. También contarán con torneos de Pokemon y desafíos espontáneos en los que los niños y niñas podrán participar sin previa inscripción y llevarse una sorpresa por su esfuerzo.

La responsable del área, Bárbara Riente, explica que "este año se incorporan también los juegos de mesa para familias en el mismo espacio con los que a la vez que fomentamos el buen uso de la tecnología hagamos lo mismo con el juego físico entre padres e hijos. Gracias a esto, creamos un espacio de convivencia e intereses comunes que puede servir para estrechar los vínculos familiares y que luego puedan continuarse con esa forma de comunicación en casa".

TLP Tenerife es el mayor evento de tecnología y nuevas tendencias del país y se celebra desde hace 14 años en Tenerife. Consta de cuatro zonas: Lan Party, una lan con 20 gigas de conexión y 2.000 plazas cuyas entradas se agotan en minutos en cada edición; TLP Esports, donde se celebran importantes torneos nacionales e internacionales; TLP Summer-Con, donde se reúne el ocio y las nuevas tendencias con estrellas del cómic, manga, series; y en la que se celebran concursos de Cosplay y K-Pop, entre otras actividades; y TLP Innova, que reúne formación al más alto nivel en el área de la tecnología, la animación 2D y 3D y los entornos digitales con la colaboración de entidades como IBM o Google.

TLP Tenerife es una iniciativa de la asociación sociocultural de fomento del buen uso de la tecnología Innova7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife a través del área Tenerife 2030, INtech Tenerife y Why Tenerife. El evento es posible cuenta con el patrocinio de Movistar, Tenerife 100 % Vida, Work&Play, Why Tenerife?, YoSoyTenerife, Tenerife Film Commision, Fundación Cepsa, QiCanarias.com, Globalan, Aruba, IBM, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fuentealta, RedBull, ITER, CanaLink e it3 y la colaboración de Multicines Tenerife, Sonopluss y Google Developer Groups Spain.

