Para el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, "es vital que las instituciones se involucren en la formación de los profesionales del sector turístico, como vía esencial para incrementar la calidad del servicio que ofrecen". OVB19, aseguró, "es una oportunidad para conocer las estrategias de renovación y de digitalización en materia turística de cara a conocer la experiencia del cliente. De la misma forma afirmó: "confiamos y creemos en este proyecto, en que la mejora de la calidad de los servicios que ofrece el sector grancanario reside en la formación de sus profesionales.

El 10 de octubre, no sólo se formará, sino se crearán espacios para el intercambio de opiniones y comentarios sobre los temas tratados".

Diego Pajarón, socio-fundador de la empresa 22grados, agradeció la confianza que el Cabildo ha dado un año más a su empresa para la organización del evento y afirmó que la motivación detrás de Overbooking Gran Canaria Summit es conectar a la empresa con su cliente, así como poner en valor la importancia de este evento, ya que reside en la promoción de las relaciones directas para tomar el control del perfil y la experiencia de cada uno de ellos.

Por su parte, Carlos Gimeno, consejero de la cadena hotelera canaria THe Hoteles, expresó su satisfacción por incorporarse como patrocinador en esta quinta edición de OVB19 y afirmó que la cadena apoya este tipo de iniciativas que desarrollan nuevas facetas dentro del mundo de la comunicación y el marketing turístico. De la misma forma, también resaltó que la situación actual en el mercado turístico se caracteriza por una gran competencia, sumado a la apertura de nuevos destinos con costes de gestión más competitivos. Es por ello por lo que THe Hoteles apuesta por la transformación digital para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, lo que le permite realizar estrategias de comercialización y revenue para obtener el mejor precio posible con las mejores ocupaciones en cada momento.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Patronato de Turismo, y la empresa 22grados han diseñado el programa de OVB19 que, además, ha contado con tres encuentros previos en forma de charlas-talleres, basecamps, que apuestan por situar a Gran Canaria como hub de conocimiento en materia de comunicación y marketing turístico. El objetivo de este evento es poner en valor los proyectos de investigación más innovadores que se están desarrollando en las empresas turísticas.

Ponentes OVB19

Overbooking Gran Canaria Summit está diseñado como una jornada intensiva de inmersión con más de veinte ponentes, repartidos en sesiones que transcurren en dos escenarios – escenario inspiracional y escenario general -, en dos salas paralelas del Auditorio Alfredo Kraus, además de un workshop en una tercera sala, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

En el Escenario Inspiracional participarán un panel de expertos que profundizará en asuntos de marcada importancia como 'Las personas en el centro de la transformación digital', a cargo de Alfonso Pérez Liñán de la empresa Only You Hotels; Isabel Rodríguez de Iberia Express intervendrá con la ponencia 'Comunicando al viajero del mañana: una experiencia personalizada' David Vidal de la empresa Amadeus disertará sobre la 'Estrategia digital para reactivar mercados tradicionales'; José Antonio Martínez Aguilar de la empresa Making Science, participará con su ponencia, 'Inteligencia artificial y AdTech en el sector turístico'. Diego Rodríguez Herrero de Telefónica Empresas participará con la ponencia 'Sin datos no hay paraíso'.

Por su parte, el Patronato de Turismo de Gran Canaria impartirá una ponencia sobre 'Marketing digital para un destino turístico' a cargo de su director - gerente Pablo Llinares, así como también intervendrá Carlos Rentero de la empresa Bookassist, que resolverá las dudas sobre el 'Apalancamiento en la intermediación'.

En cuanto al Escenario General de OVB19 contará con la presencia de ponentes de prestigio internacional como Igor Lukic, gerente de la empresa Enigmassec, quien hablará sobre 'El supremo arte de un #Ciberataque es someter al enemigo sin luchar'; así como también intervendrá Pablo Sanz de la empresa Hubspot, quien comentará la postura de la estrategia 'No vendas, atrae'; Julia Rodríguez de la empresa TradeTracker.com, comentará las claves sobre 'Cómo sacar el máximo partido a tu estrategia online'. Dácil Domínguez de Atlantis Technology, nos acercará al mundo de la "'Inteligencia artificial aplicada a la experiencia del turista' y Joaquín Oroño de Mindanalytics disertará sobre 'De Datos a Inteligencia Artificial. La nueva revolución en la industria turística'.

En la sesión de tarde este escenario general contará con la participación de Juan Manuel Martí de OmniCampaign, que nos revelará los secretos de la 'Transformación de la experiencia de cliente en el sector del turismo'. Asimismo, participará Bjorn Tronholm, director general de Noray, quien expondrá las novedades sobre 'Turismo 4.0. Máquinas vs humanos'; concluyendo con Jorge Núñez, CEO de la empresa AdQuiver con una ponencia sobre 'Generación de ventas directas inteligentes'.

Workshops OVB19

Como parte del programa organizado por OVB19 también se llevarán a cabo unos Workshop. En el Morning Workshop participará como ponente invitada la empresa The Hotels Network con la ponencia 'Aumenta las reservas directas con la personalización y predicción de demanda', a cargo de Cinta Massó. En el Afternoon Workshop ofrecerá su ponencia el profesional del sector Ignacio Jaén, quien expondrá las últimas novedades sobre 'Inbound Marketing: contenidos y automatización para mejorar tu marca de negocio'.

Patrocinadores OVB19

Como patrocinadores Oro en la presente edición OVB19 contamos con Iberia Express, que vuelve a apostar convirtiéndose en la aerolínea oficial de este foro. También son patrocinadores Oro las empresas Hoteles THe, que se incorpora como nuevo patrocinador y se encargará de acoger a los ponentes de esta quinta edición. La empresa TradeTracker.com participa por primera vez y Telefónica Empresas, que ha renovado en esta quinta edición su participación.

Como patrocinios Plata el evento cuenta con la colaboración de empresas como Inerza, Lovesharing, Aon, Desic, Loype Eventos, DESIC y OmniCampaign, quienes contribuyen con su participación a la puesta en marcha de este evento de referencia.