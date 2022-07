Las familias, las grandes protagonistas en Tenerife GG

La zona dedicada a las familias contará con más de 150 mesas para actividades como un taller de varitas mágicas, creación de tazas personalizadas o hama beads, entre otros. También habrá máquinas recreativas retro donde los padres podrán enseñar a los más pequeños a qué se jugaba en su época y cómo se divertían, así como una zona dedicada a talleres de aprendizaje de robótica para todas las edades por parte de la Universidad de La Laguna.Además, esta área dispondrá de un espacio multidisciplinar donde se enseñará a los docentes, a través de diferentes juegos y materiales, recursos para potenciar la pedagogía de una forma novedosa y diferente.Todas estas actividades se complementarán con una formación exclusiva llamada "Unreal4Kids", que será un taller para niños centrado en el motor de juego de Epic Games, Unreal Engine, y que impartirá David Carmona, instructor autorizado de Unreal Engine. Carmona es el único canario que cuenta con esta certificación oficial y uno de los seis que hay en toda España.Otra de las apuestas de Hobby GG es un área dedicada a juegos en movimiento donde los asistentes disfrutarán de juegos en versión gigante y una mesa retroiluminada con actividades de agudeza visual.Los organizadores de Tenerife GG tienen claro que hay que acortar la brecha digital en las familias. "Es necesario que los padres e hijos encuentren puntos en común en cuanto a diversión, ya que muchos de esos padres no tienen idea de a qué están jugando sus hijos. Las nuevas tendencias digitales no tienen por qué ser contrarias a los juegos de toda la vida como las máquinas recreativas o los juegos de mesa. Queremos que sea un área donde toda la familia tenga una experiencia divertida en conjunto y que integre lo clásico o lo retro con lo digital e innovador", señala Antonio Cabrera, CEO de La Liga Canaria de Esports HiperDino.Las entradas de visitante ya están a la venta.Desde la semana pasada está activa la venta de las entradas de visitante, que pueden adquirirse en régimen diario o semanal y que dan acceso a todas las áreas del evento, excepto la zona LAN. Con la compra de esta entrada, todos los niños y las niñas menores de once años podrán acceder totalmente gratis al recinto, siempre que estén acompañados por un adulto.Las entradas de Tenerife GG están disponibles en la página web www.tenerife.gg/tickets.

Sobre la Liga

La Liga Canaria de Esports HiperDino es una iniciativa impulsada por la empresa HiperDino que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los gamers del Archipiélago y fomentar una alternativa de ocio para los residentes de Canarias. Además, con esta actividad se pueden trabajar capacidades como el trabajo en equipo, la coordinación o la concentración.

Su primera temporada se cerró con más de 4.400 jugadores y 72 actividades celebradas. Ya en su segunda edición, que concluyó en julio de 2020, generó el triple de competiciones y superó los 15.000 usuarios inscritos durante su campaña de verano, las Summer Series, que se celebró entre agosto y septiembre del año pasado. La tercera temporada se cerró alcanzando los 17.400 jugadores activos y repartiendo más de 20.000 euros en premios. Actualmente cuenta con más de 23.000 usuarios registrados en su plataforma.

Las personas interesadas en participar en las distintas actividades y torneos disponibles pueden inscribirse y obtener más información en la página web de la Liga: www.ligacanariaesports.com. Además, todas las novedades podrán seguirse en redes sociales a través del hashtag #LigaCanariaHD.