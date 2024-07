Arona apuesta por la educación para la salud y el bienestar emocional del alumnado de los centros de Infantil y Primaria

Arona/ La Concejalía de Educación desarrolla actividades para más de 4.000 estudiantes en diferentes ejes como alimentación y consumo, convivencia, adicciones, prevención de accidentes, medio ambiente, sexualidad y juegos y deporte. El Ayuntamiento de Arona, a través de la Concejalía de Educación que dirige Héctor Reyes, ha llevado a cabo, un año más, el programa de 'Educación para la Salud-Prevención sobre Adicciones en el Medio Escolar', inmerso en el marco del V Plan Municipal de Adicciones. Se trata de un programa dirigido a los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria del Ayuntamiento de Arona cuyo objetivo consiste en promover en el alumnado capacidades y habilidades para afrontar situaciones de riesgo, así como adoptar actitudes con las que desarrollar un estilo de vida saludable, pretendiendo contribuir a retrasar, en lo posible, la edad de inicio en conductas adictivas.



Durante el curso 23-24, alrededor de 4.000 mil alumnas y alumnos se han beneficiado de una propuesta variada de actividades de carácter educativo-formativo, tanto dentro como fuera del aula, apoyando la gran labor que viene desempeñando el profesorado en el día a día.

Los contenidos del Programa han versado sobre varios ejes temáticos:

Alimentación y consumo: donde se ha dado a conocer los principios básicos de una alimentación saludable y la necesidad de realizar ejercicio físico a diario. Por otro lado, se ha concienciado de la importancia de una alimentación más sostenible, realizando visitas didácticas al Mercado del Agricultor para resaltar la importancia del producto de proximidad como elemento fundamental de la sostenibilidad alimentaria y la activación económica del territorio.

Convivencia: cuyo objetivo principal ha sido fomentar un clima de convivencia entre el alumnado, basado en valores como la empatía, el respeto, el afecto y la igualdad, favoreciendo el conocimiento y la interacción entre los niños y niñas. Dentro de este mismo eje se ha contado con el Programa de formación en habilidades personales e interpersonales dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria, donde se ha trabajado una serie de talleres relacionados con la inteligencia emocional, autoestima, manejo del estrés, habilidades de comunicación y asertividad. Negociación y resolución de conflictos.

Adicciones: el trabajo realizado se ha enfocado en fomentar una visión crítica sobre el consumo de bebidas energéticas y la práctica del vapeo, a través de información veraz y fidedigna, que permitiese al alumnado formarse una opinión más global del impacto que generan estas prácticas en su salud.

Prevención de accidentes: se ha ofrecido al alumnado un conocimiento práctico para aplicar, de manera cotidiana, en su desplazamiento por su barrio y ciudad. Especialmente se ha hecho hincapié en el uso del patinete eléctrico, tan extendido actualmente y cuyas normas aún no se terminan de interiorizar, o siguen siendo desconocidas para muchos de los/as usuarios/as que hacen uso del mismo.

Medio ambiente: se ha trabajado en la toma de conciencia de los problemas ambientales con los que el alumnado se encuentra en el día a día, con el fin de fomentar el interés por el cuidado y la mejora de su entorno más próximo. En este sentido, han sido muchos colegios de Arona los que se han sumado a la "limpieza de litoral", con el fin de generar en su alumnado experiencias reales de aprendizaje sobre la conservación sostenible de nuestras playas.

Por otro lado, también se han llevado a cabo actividades de sensibilización para concienciar sobre la importancia de una convivencia responsable y respetuosa con los animales, así como dar a conocer sus necesidades para respetar sus derechos y contribuir a su bienestar.

Sexualidad: se han facilitado estrategias para promover la responsabilidad sobre el propio cuerpo y sobre la importancia del autocuidado y la autoestima; ampliar el concepto de riesgos relacionados con la salud sexual, no solo como enfermedades y embarazos no deseados, sino también como relaciones no saludables; identificar estrategias de control que puedan desencadenar relaciones basadas en la violencia; aceptación de otras corporalidades y estéticas diferentes a las normativas, etc.

Juegos y deporte: cuya finalidad ha sido crear espacios no competitivos donde el alumnado pudiese aprender a compartir, a relacionarse, y a trabajar en equipo a través de actividades lúdicas y motivantes.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)