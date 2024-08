La ULPGC publica la relación de titulaciones que aún disponen de plazas vacantes

Gran Canaria/ La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho pública la relación de titulaciones oficiales de Grado que disponen de plazas vacantes para los estudiantes de nuevo ingreso que hayan realizado la preinscripción ordinaria y no hayan obtenido plaza en las asignaciones anteriores o que hayan realizado la EBAU en la convocatoria extraordinaria del curso actual.

- Grado en Administración y Dirección de Empresas- Grado en Derecho- Grado en Economía- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (No Presencial)- Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No Presencial)- Grado en Trabajo Social (No Presencial)- Grado en Turismo- Grado en Turismo (Lanzarote)- Grado en Historia- Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas- Grado en Lenguas Modernas- Grado en Arquitectura- Grado en Ingeniería Civil- Grado en Ingeniería Eléctrica- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática- Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos- Grado en Ingeniería en Organización Industrial- Grado en Ingeniería en Tecnología Naval- Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación- Grado en Ingeniería Química- Grado en Ingeniería Química Industrial- Grado en Ciencias del Mar- Doble Grado en Inglés-Alemán y Turismo- Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y en Administración y Dirección de Empresas- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo.

Por otro lado, existen estudios de grado donde aún quedan plazas por asignar a estudiantes en lista de espera que se preinscribieron en el período ordinario. Durante las restantes asignaciones de plazas aún abiertas, entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre, existe la posibilidad de que, en algunos de estos grados, los estudiantes inscritos en plazo extraordinario puedan optar a una plaza. Estas titulaciones serían:

- Grado en Educación Primaria (no presencial)

- Grado en Trabajo Social

- Grado en Traducción e Interpretación: Inglés – Alemán

- Grado en Traducción e Interpretación: Inglés – Francés

- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

- Grado en Ingeniería Biomédica

- Grado en Ingeniería Informática

- Grado en Ingeniería Mecánica

- Grado en Ingeniería Física y Matemática

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho

Las personas que realizaron la preinscripción ordinaria y deseen adaptarse a la oferta de vacantes, deberán remitir del 2 al 4 de septiembre el formulario disponible en la web (https://www.ulpgc.es/acceso/preinscripcion1) a la dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , solicitando hasta un máximo de cuatro titulaciones.

Tanto para el alumnado de la fase ordinaria como para los que realizaron la preinscripción fuera de plazo, el miércoles 5 de septiembre se publicará la asignación de plazas, que contará con un plazo de matrícula del 5 al 10 de septiembre. Tanto la consulta como la matrícula se realizan online, a través de la web https://www.ulpgc.es/acceso/preinscripcion1.

Matrícula para el alumnado universitario de continuidad

El alumnado universitario de continuidad, es decir de segundo curso en adelante, de titulaciones de Grado y Máster podrán formalizar su matrícula hasta el 10 de septiembre.