Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde destaca la trayectoria exitosa de un centro que se ha caracterizado por la excelencia y el trato cercano con alumnos y familias. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife entregó esta noche la Medalla de Oro de la ciudad al Mérito Cultural al colegio Cisneros Alter en el transcurso de un acto solemne celebrado en el salón de Plenos municipal y al que asistió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.



La concesión de la Medalla da cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación el 3 de marzo de 2017 y responde a los méritos contraídos por el colegio en la formación de varias generaciones de chicharreros y en desarrollo educativo y cultural del municipio, desde su creación, en 1965.

Precisamente, el acalde destacó durante su intervención que Santa Cruz de Tenerife "reconoce hoy al Colegio Cisneros Alter, porque reconoce en él todas las cualidades que hacen grande e imprescindible la enseñanza".

"Reconocemos –dijo– una dilatada trayectoria, pero sobre todo reconocemos el éxito de un camino que comenzó en el lejano año 1965 y que, como todos los que recorremos en la vida, no está exento de dificultades".

Bermúdez elogió en este punto la audacia y valentía del fundador del centro, Antonio López Bonillo, "una persona emprendedora y comprometida, que no solo hizo realidad ese sueño, sino que ha mantenido al colegio durante décadas en primera línea a nivel pedagógico".

El alcalde aseguró que "Santa Cruz se enorgullece de acoger la pequeña escuelita en Vistabella que hoy sigue en pie con idéntica misión y que se erige como el mejor símbolo de este gran proyecto educativo".

A este respecto, añadió que el colegio "ha madurado como deben madurar las grandes obras: poco a poco, dando tiempo a que los cimientos se asienten para luego afrontar nuevos retos, en un proceso idéntico al que caracteriza el desarrollo de la personalidad humana; es decir, aprendiendo y asimilando, para luego volver a aprender y a asimilar, en un ciclo que solo acaba cuando acaba la vida".

El alcalde señaló que el Cisneros Alter "se pudo ir haciendo más grande, precisamente porque siempre mantuvo la grandeza de lo pequeño; porque siempre conservó –en Vistabella y en La Cuesta– la cercanía con el alumno, la calidez con la familia y, sobre todo, la implicación de un profesorado tan vocacional como competente y capaz".

En otro momento de su intervención, Bermúdez recordó que en sus aulas se han formado miles de estudiantes y que el colegio "ha participado activamente en la vida cultural, social y deportiva de los entornos en los que se ubica y ha colaborado siempre en iniciativas de acentuado carácter solidario, en sintonía con un ideario en el que el respeto al otro es innegociable.

"Todo eso lo ha hecho el Cisneros Alter –continuó– de manera excelente, como así acreditan sus resultados".

El fundador del centro, López Bonillo, quien recogió la Medalla, realizó durante su intervención un recorrido a través de la historia del centro educativo, desde su fundación en el año 1965 hasta la actualidad.

Del mismo modo, reservó unas palabras de agradecimiento a los más de 6.000 alumnos que han pasado por sus aulas y a las familias que han confiado la enseñanza de sus hijos en el Cisneros, así como para todo el equipo docente actual y para aquellos que en algún momento formaron parte del Colegio, al tiempo que mostró su orgullo ante los éxitos cosechados por los miembros de la gran familia del Cisneros.

A su vez, López Bonillo hizo hincapié en la repercusión y el reconocimiento del Colegio Cisneros a escala nacional e internacional y la notoriedad y visibilidad que éste ha dado a la isla de Tenerife, sobre todo a través de sus múltiples logros deportivos, y, en especial, en el voleibol, donde llegó a alcanzar el Subcampeonato del Mundo Juvenil.

A modo de conclusión, avanzó algunos de los proyectos de futuro de este centro concertado, que actualmente imparte desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato, y cuyo modelo educativo se ha convertido en todo un referente en el Archipiélago.

Cerró el acto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien felicitó a la dirección del centro y a la comunidad escolar por la distinción, que hace justicia con su méritos durante más de 50 años. "Siempre he sentido una profunda admiración por los profesionales que forman, que educan. Por las personas que hacen crecer el talento, que hacen que se multiplique. Por los que construyen desde el conocimiento".

"Por eso –prosiguió Clavijo– reconocimientos como el de hoy no solo deben ser un motivo de orgullo para quienes, como ustedes, lo reciben, sino un motor para seguir avanzando y mejorando. Sin duda, este es el camino para lograr que las nuevas generaciones estén preparadas, personas que sean capaces de invertir su talento aquí. De generar oportunidades aquí y de adaptarse a los tiempos que nos ha tocado vivir, marcados por las constantes innovaciones, la conectividad tecnológica y el desarrollo de nuevos recursos digitales en los que ya está inmersa nuestra tierra", concluyó.

