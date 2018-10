El rector de la universidad, el catedrático D. Antonio Martinón Cejas que estará acompañado por el director de la Escuela de Doctorado y presidente del Congreso, el también, catedrático D. Ernesto Pereda; la Concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida y Vivienda del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Doña Flora Marrero y la representante y secretaria de Organización del congreso, la doctoranda, Doña Sara Barrios Díaz serán los encargados del acto inaugural.

Por otro lado, el viernes 26 de octubre, para acoger la línea de Patrimonio Cultural, nos trasladamos al antiguo Convento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, donde nos recibirá la Concejala de Cultura, Doña María José Castañeda.

El evento congregará a cinco investigadoras de proyección atlántica: la Dra. María Hernández-Ojeda de Hunter College-City University of New York, investigadora de la literatura española peninsular y transatlántica, además cofundadora del Centro de Estudios Canarias América en Nueva York; la catedrática Isabel Morant Deusa de la Universitat de València, especializada en Historia de las Mujeres y estudios de género. La Dra. María Manuel Torrão desde el Instituto de Investigação Científica Tropical en Lisboa, sus investigaciones se centran en temáticas relacionadas con la historia Atlántica, particularmente Cabo Verde. La ex conservadora jefe , la Dra. Letizia Arbeteta Mira desde el Museo de América, especialista internacional en artes decorativas y suntuarias y la Dra. Ana del Carmen Viña Brito, profesora titular de la Universidad de La Laguna.

El congreso se articulará, a partir de una ponencia invitada, en torno a tres grandes ejes temáticos: sociedades, identidades y territorios; patrimonio cultural y perspectivas de género. Además reunirá a más de 70 jóvenes investigadores nacionales e internacionales.

Iniciativa que surge de los y las jóvenes investigadores de la Universidad de La Laguna que buscan impulsar un espacio de reflexión y divulgación científico

La decidida voluntad de estos jóvenes por organizar un congreso internacional sobre estudios atlánticos de primer nivel, con el apoyo de la Escuela de Doctorado de la Universidad de La Laguna y de un plantel de especialistas de proyección atlántica, evidencia la apuesta por un futuro prometedor de la investigación académica generada desde las Islas Canarias en una red global de conocimiento.

Con el fin de impulsar este tipo de encuentros en Canarias, este congreso quiere dar la oportunidad de compartir, intercambiar y difundir académicamente investigaciones y nutrirnos de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en otros ámbitos del espacio atlántico, solventado así las dificultades derivadas del aislamiento y la insularidad.

Organiza:

Universidad de La Laguna

Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna

Colabora:

Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna

Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz

Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres

Aula Canaria de Investigación Histórica

23 Culture Consulting & Service

Eos Drawings

Datos relevantes

Fecha y lugar:

24 y 25 octubre, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Campus de Guajara.

26 octubre, Convento de Santo Domingo, La Laguna.

*El jueves 25 de octubre, a partir de las 16:00, se contará con un set de entrevistas con las invitadas en la Pirámide (se ruega confirmar con antelación).

Participan:

· 7 países (Chile, España, Estados Unidos, Italia, Portugal y República Checa).

· 16 Universidades

· Aproximadamente 100 asistentes

· Más de 60 comunicaciones

Más información:

http://eventos.ull.es/16973/detail/i-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-en-estudios-atlanticos_-nuevos-enfoques-y-nuevas.html