Mogán aumenta hasta los 30.000 euros la partida de ayudas para material didáctico y libros de texto

La edil de Servicios Sociales y Educación, Tania Alonso, ha explicado que este aumento de la partida a 30.000 euros se debe a que "hemos decidido que estas se puedan financiar a través de la subvención de la Consejería de Empleo, Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias para prestaciones básicas de los servicios sociales por la que el Ayuntamiento de Mogán ha recibido 144.000 euros que hemos destinado a diferentes proyectos, entre estos las mencionadas ayudas para material didáctico y libros de texto".

También se ha incrementado la dotación económica e importe de las ayudas concedidas, siendo 250 euros la cantidad máxima a percibir por alumno o alumna que deberá cursar periodo de infantil (3 a 5 años), primaria, secundaria, bachillerato o ciclos formativos de grado medio.

Además, los beneficiaros deben reunir requisitos como no superar los 20 años de edad, no disponer de recursos económicos para afrontar los gastos de material didáctico y libros de texto, no ser beneficiario de ninguna clase de ayuda o beca para la misma finalidad. Asimismo, la unidad familiar deberá estar empadronada en Mogán con un periodo mínimo de 6 meses previos a la publicación de la convocatoria.

"Como cada año el Ayuntamiento considera necesario ayudar a afrontar el mes de septiembre con las ayudas escolares a las familias que cumplan con los requisitos para acceder a ellas". "En Mogán apostamos por una educación en igualdad e intentamos que ningún escolar se quede sin el material, los libros de texto necesarios o incluso las nuevas tecnologías que ahora implantan en los centros educativos", señala la concejala.

Solicitud

Serán los padres y madres de los alumnos los que deberán solicitar las ayudas en el periodo abierto al efecto hasta el próximo 8 de octubre de 2019. Los interesados podrán retirar el modelo de solicitud en el edificio de Servicios Sociales (calle Damasco 9, Arguineguín), en la conserjería de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mogán o descargarlo en la página web del Consistorio.

Las solicitudes deberán entregarse por registro de entrada y deberán adjuntar toda la documentación indicada en el modelo de solicitud en horario de 8:30 a 13:00 horas.