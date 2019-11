Estudiantes de la EOI de Los Cristianos denuncian el abandono de las clases de español

Arona/ El colectivo asegura que no han comenzado las clases dos meses después del inicio del año académico.

Estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Los Cristianos denuncian el abandono de las clases de español, que forman parte de la oferta formativa del centro educativo perteneciente a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El colectivo asegura que no han comenzado las clases dos meses después del inicio del año académico, de forma que dos grupos de estudiantes de español para extranjeros aún no cuentan con profesor.