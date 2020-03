LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA TRASLADA SU ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL A LA PLATAFORMA VIRTUAL

La Laguna/ La Universidad de La Laguna ha decidido trasladar sus actividades docentes presenciales al Campus Virtual a partir del próximo lunes, 16 de marzo y retomarlas el lunes 13 de abril. Esta medida, por tanto, se aplicará durante tres semanas lectivas, porque la cuarta correspondería a las vacaciones de Semana Santa. Se trata de un ejercicio de responsabilidad social que pretende contribuir a la contención de la expansión del contagio del COVID-19 en Canarias.



Esta acción afecta a las clases y prácticas tanto internas como externas que exijan desplazamientos y presencia física en las aulas e instalaciones universitarias. No quiere decir que se interrumpan estas actividades, puesto que se mantendrá la docencia de manera telemática a través del Campus Virtual de las instituciones. Aun así, desde el Rectorado se solicitará al profesorado que durante este periodo no se realicen pruebas de evaluación ni exámenes.

En cuanto a la gestión administrativa, la Universidad de La Laguna mantendrá su actividad, estableciendo turnos rotatorios para que el personal de los servicios no coincida en su totalidad y, por tanto, el riesgo de contagio sea menor. Desde la Gerencia se darán las instrucciones oportunas a su personal, supliendo cuando sea posible la actividad presencial con teletrabajo.

También se suspende la realización de cursos, seminarios y demás reuniones de carácter docente, así como aquellos congresos, talleres, actividades culturales, deportivas y de otra índole que estuvieran programadas para estas fechas.

La Universidad de La Laguna ha estado preparándose desde hace días ante la posibilidad de que esta eventualidad se produjera y fuera necesario articular medias tecnológicas para facilitar el aumento del teletrabajo y de la docencia virtual.

Todas las nuevas medidas que puedan adoptarse, así como la actualización de las informaciones sobre esta situación, serán comunicada por el centro a través de sus canales oficiales, especialmente en la sección específica sobre esta crisis ubicado en la portada de la web institucional: https://www.ull.es/coronavirus/

En el caso de la Universidad de La Laguna, se adelanta el cierre de las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Comunicación al día de mañana, viernes 13 de marzo, ante la noticia recibida de un posible caso de contagio en ese edificio.

Esta medida se lleva a cabo de forma coordinada con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ambas instituciones públicas han considerado que se trata de la actuación más responsable, habida cuenta de que entre las dos suman, aproximadamente, 50.000 usuarios, entre alumnado, profesorado y personal de administración y servicios y que, con esta medida, se busca evitar concentraciones de personas y desplazamientos innecesarios.

Las instituciones educativas públicas canarias apelan a la responsabilidad de las personas afectadas por esta suspensión de las actividades para que, entre todas, y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se contribuya a frenar la expansión de este coronavirus.

