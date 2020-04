La Asociación Canaria de Estudiantes solicita medidas específicas para evitar que el alumnado universitario se vea afectado por la crisis del Covid 19

Tenerife/ El colectivo estudiantil pide que se tengan en cuenta las excepcionales circunstancias por las que está pasando el estudiantado universitario y que se flexibilice la normativa para facilitar la continuidad de todo el alumnado en las aulas el curso que viene.

La Asociación Canaria de Estudiantes ha hecho un balance de la situación del estudiantado universitario de la ULL dada la situación de excepcionalidad en la que se encuentra el alumnado por la cuarentena decretada en el Estado de Alarma. Para el colectivo estudiantil el paso de la docencia presencial a virtual era un paso lógico vista la situación social y médica y aplaude que la ULL tomara la iniciativa en ese sentido.



Asimismo, ACE destaca y agradece el compromiso social de la Universidad de La Laguna a la hora de poner a disposición de las autoridades competentes todos sus recursos disponibles para luchar contra el coronavirus. En ese sentido, el grupo claustral muestra su total apoyo a la entrega de material, como mascarillas o guantes, a centros hospitalarios o la cesión del aparcamiento de Bellas Artes para la realización de test rápidos, así como la utilización de las impresoras 3D disponibles en la institución universitaria para construir piezas imprescindibles en la batalla contra el Covid 19. Por otra parte, el grupo claustral subyaraa la buena coordinación existente entre todos los grupos claustrales con el recientemente creado Consejo de Estudiantes, que cuenta con representantes de todas las Facultades, Escuelas, Residencias y centros adscritos. El Consejo de Estudiantes también está contando actualmente con una coordinación constante con el Vicerrectorado de Estudiantes, un aspecto que ACE considera muy positivo.

Aun así, la Asociación Canaria de Estudiantes tacha de falta irresponsable la toma de muestra y diagnóstico de Covid 19 exclusiva para PDI y PAS de la ULL. En opinión de este colectivo, esta medida supone una discriminación absoluta hacia el resto de la ciudadanía y un privilegio de ciertos sectores universitarios incomprensible en este momento de extrema necesidad. Para ACE, estos test se deberían de poner a disposición del Servicio Canario de Salud y que fuera este quien, con criterios médicos y no sociales beneficiando al personal universitario, por lo que exige al rectorado de la ULL la suspensión inmediata de estas pruebas y la entrega de este material a las autoridades.

Por otra parte, el grupo claustral pide la suspensión de los aspectos más lesivos de la Normativa de Progreso y Permanencia. ACE justifica la necesidad de esta medida en que el estudiantado se encuentra en una situación excepcional, con falta de medios tanto por parte del profesorado como por parte del propio alumnado (con problemas de conectividad a internet o sin acceso a los manuales necesarios para aprobar una asignatura al encontrarse en las bibliotecas). Todos estos factores, según indica el colectivo estudiantil, afectarán de forma directa al rendimiento académico de los jóvenes universitarios pudiendo darse la circunstancia de que muchos estudiantes se vean expulsados de la ULL por no cumplir los requisitos de normativa y permanencia o por motivos económicos, al no poder afrontar el pago de una segunda matrícula o perder el derecho a beca.

Además, la Asociación Canaria de Estudiantes apoya el retraso en las fechas para el pago del último plazo de la matrícula a los días comprendidos entre el 15 y el 30 de abril, pero entiende que esta medida es insuficiente y debe de ampliarse con la suspensión del pago de este plazo. Según ACE, la situación económica después del Estado de Alarma no permitirá a muchos estudiantes afrontar el pago de este último plazo de matrícula, además que la docencia recibida durante la cuarentena no se corresponde al número de créditos pagados por el alumnado por lo que a ojos de este grupo no es justo que se mantenga el mismo precio de la matrícula. Por otra parte, abogan por facilitar el acceso a becas de cara al año que viene, eliminando los requisitos académicos y no teniendo que devolverse la beca del presente curso.

La Asociación Canaria de Estudiantes, también señala que en su opinión se debe de permitir al alumnado tener algunas semanas de clase presencial antes de la convocatoria de exámenes, si las circunstancias lo permiten, una vez finalice el periodo de cuarentena para poder finalizar la docencia con la mayor calidad posible. Además, quieren aprovechar para recordar que el alumnado universitario de la ULL tiene el derecho a presentarse a 3 convocatorios de exámenes y señalan que no la Universidad no debe de caer en la tentación de eliminar ese derecho escudándose en las actuales circunstancias, salvo caso extremo.

Por último, ACE quiere aprovechar para lanzar su más sincero reconocimiento y apoyo a todos los profesionales que luchan contra el Covid 19 y a aquellos que con su trabajo están permitiendo que la sociedad siga adelante en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias en nombre del estudiantado a todo el personal sanitario por demostrar una vez más que la Sanidad Pública es un servicio esencial que se debe defender a toda costa, a las limpiadoras, las cajeras, los transportistas, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todas las personas que voluntariamente están aportando su granito de arena para que esta crisis pase lo antes posible.