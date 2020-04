Los alumnos de la Escuela de Música de Las Palmas de Gran Canaria rechazan la suspensión de la enseñanza online y el ERTE que ha puesto en marcha la empresa concesionaria

"Considera que no existen argumentos para la realización de un ERTE de dudosa justificación que afecta al personal de un centro educativo que ha estado manteniendo vivo un servicio que consideramos, en estas circunstancias todavía más, esencial para los ciudadanos de nuestro municipio."

"Solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que asuma la responsabilidad y el control del servicio durante el tiempo que la situación del estado de alarma por causas del COVID-19 se mantenga vigente y si la empresa EULEN no está en condiciones de cumplir con el contrato de servicio, que lo rescate y que continúe la tarea a través de una sociedad municipal. No entendemos que una empresa concesionaria de un servicio municipal, fundamental para la población, que se mantiene en funcionamiento no sólo con las aportaciones de los alumnos sino con subvenciones municipales, solicite un ERTE."

"Lamentamos que se hayan puesto fin a unas clases que, gracias al esfuerzo de profesores y alumnos, han tenido bastante éxito y un amplio seguimiento al igual que los miles de estudiantes del resto de Escuelas de Música y Conservatorios de toda España realizan."

"Muchos padres se han hecho eco de esta decisión y están manifestando su disconformidad en las redes sociales por la situación, que consideran como un castigo a sus hijos e hijas, que en estos momentos están confinados en sus casas y con mucho tiempo por llenar. Además, lo es también para los adultos ya que es ahora cuando más tiempo le pueden dedicar a su formación, sirviendo de apoyo emocional para superar el estrés que supone este confinamiento y para otros, la pérdida o cambios de su situación laboral."

"Es un sinsentido que se eliminen actividades culturales y educativas realizadas online desde una Administración Pública justo en este momento. Sobre todo cuando ya existe una partida municipal anual aprobada y los alumnos siguen pagando sus cuotas con normalidad."

"Ningún integrante del alumnado o sus padres nos habían hecho llegar queja alguna sobre el funcionamiento del curso a distancia, más bien todo lo contrario.

Entendemos que se trata de una medida que discrimina la educación musical y la cultura, dejando en mal lugar la política cultural y educativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria."

"Queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a los profesores y todo el personal de la Escuela y confiamos en que el Ayuntamiento y la empresa que la gestiona, EULEN, recapaciten y den marcha atrás en esta decisión que rechazamos."

"En estos momentos, nuestro deber es transmitir varios mensajes al alumnado:"

1. No paguen más cuotas desde este momento hasta nuevo aviso.

2. No se den de baja de la Escuela. Tenemos que mantenernos firmes en defensa de la cultura, la educación y los servicios públicos.

Animamos a los alumnos y alumnas y a sus padres y madres a que continúen transmitiendo su desaprobación hacia esta medida en las redes sociales y por todos los medios que estimen oportunos.

"Seguiremos atentamente el desarrollo de la situación para evitar que otras medidas similares continúen deteriorando la calidad educativa y la labor que se viene realizando en la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria."