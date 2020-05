El Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha "Reparto Tareas" para imprimir y llevar los deberes del cole a las casas de los niños y niñas sin recursos

Santa Cruz de Tenerife/ La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, ha explicado que la iniciativa se destina a solventar una necesidad urgente para el seguimiento adecuado de las clases online y que el Consistorio colabora para que la falta de medios no repercuta en la educación de los menores.

El Ayuntamiento de Santa Cuz de Tenerife ha presetado hoy las iniciativas que han puesto en marcha las áreas de Educación, Juventud y Deportes durante las últimas semanas con motivo de la crisis sanitaria y el decreto de estado de alarma.



La alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, en una rueda de prensa a la que también asitió la concejala de Educación, Juventud y Deportes, Elena Mateo, expuso que el Ayuntamiento de Santa Cruz está desarrollando iniciativas para asegurar "la equidad" en la educación pública online y que el objetivo es "solventar en la medida de nuestras capacidades y sumando esfuerzos con el Gobierno de Canarias una necesidad urgente".

Así, el Consistorio chicharrero ha puesto en marcha la iniciativa Reparto Tareas para menores con necesidades específicas que no disponen de aparatos electrónicos o dispositivos que les permitan acceder al material que les remite su centro escolar. Los centros educativos indican "qué familias están teniendo dificultades para realizar las tareas por falta de medios" a la Corporación y ésta imprime para llevar hasta la casa del alumnado sus deberes para que, según recalcó la primera edila, "la falta de medios impacte lo menos posible en el acceso la educación". Tal y como señaló, esta medida, que es puntual y coyuntural, está recibiendo un volumen muy alto de demanda.

Igualmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aloja contenido educativo en su web www.santacruzconectahogares.com, como el proyecto Hazlo en Casa, que reúne 63 propuestas de manualidades y juegos adaptados de las actividades de Acogida Temprana para que los más pequeños "puedan seguir desarrollando todas sus habilidades y creatividad"; talleres y cursos para edades juveniles con las 37 actividades de Distrito Joven "antes presenciales" reconvertidas, las de mayor demanda, al formato online; y una veintena de actividades extraescolares de apoyo, con propuestas lúdicas para hacer en familia y otras para trabajar con el alumnado la recuperación educativa.

La regidora municipal resaltó que el Ayuntamiento ha apostado por "facilitar la formación a todas aquellas personas que quieran emplear tiempo de su confinamiento a estudiar" y a los cursos promovidos desde otras áreas del Consistorio se ha sumado desde Juventud (en colaboración con la Sociedad de Desarrollo), un curso online y gratuito de Manipulador de Alimentos que cuenta actualmente con 90 inscritos y que, como puso en valor la alcaldesa, proporciona "una certificación oficial".

Igualmente, Patricia Hernández informó de que ya han concluido las obras de techado y mejora del pavimento de las canchas o patios de los colegios de María Isabel Sarmiento, Ofra-Vistabella, La Salud, Tomé Cano y Bethencourt y Molina para garantizar a losniños y niñas "su seguridad y comodidad" en la práctica de sus actividades deportivas o su tiempo de recreo, resguardados de las inclemencias del tiempo y la exposición solar.

ACTIVIDADES EN FAMILIA

La alcaldesa de Santa Cruz recordó que el Ayuntamiento está en contacto con el Colegio de Psicólogos para trabajar "sobre la situación que deviene en los más jóvenes el confinamiento" y se han proporcionado herramientas para el entretenimiento de las familias y hacer deporte en casa, a través de iniciativas como el Juego del Deporte, Yo nunca, Creación de tu campo favorito o el plan de entrenamiento virtual para todas las edades y niveles a través de vídeos de ejercicios a cargo de dos monitores, "para que el sedentarismo no crezca en estos meses de confinamiento".

Asimismo, se han publicado pautas de alimentación sana y la Corporación ha contado con deportistas que se han sumado a la campaña municipal de consejos saludables en tiempos de Covid-19. Como apuntó la concejala, sólo en el área de Deportes "se han registrado en Facebook 20.000 minutos de vídeo reproducidos y 2.000 interacciones; en Instagram, 5.000 visualizaciones y en Twitter 130.000 impresiones generadas de los tuits con los vídeos".

Igualmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz dispone ya del listado de ganadores y ganadoras de los concursos online de redacción y dibujo para menores de 14 años, "Lo que más me gusta de estar en casa" y "Juego con mi familia", a los que se presentaron 114 obras (90 dibujos y 24 relatos, tres de ellos en verso) que próximamente se publicarán en la web del Consistorio, www.santacruzdetenerife.es.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Ayuntamiento de Santa Cruz también ha aprovechado este tiempo para llevar a cabo acciones de mantenimiento y ultimar los detalles de los trabajos que venía realizando sobre las instalaciones deportivas, como por ejemplo, el vallado del campo municipal de fútbol de Valleseco para evitar que los balones caigan continuamente a la carretera y se realizarán actuaciones sobre el de María Jiménez, cuyo césped la alcaldesa tachó de "indigno" y apuntó que ante tal estado, se están "desapuntando" las familias. Además, la piscina municipal cubierta David Rodríguez también ha sido objeto de algunas mejoras y ya se ha contratado la redacción del proyecto para la rehabilitación del Pabellón Paco Álvarez.

Finalmente, Mateo recordó que el Ayuntamiento ha procurado ya la solvencia económica de más de medio centenar de pequeños proveedores, promotores de eventos y clubes que gestionan las escuelas municipales, con quienes ya se han liquidado todas las facturas pendientes, por valor de casi 750.000 euros.