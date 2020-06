Una nueva página web difunde el rico patrimonio botánico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULL

La Laguna/ Uno de los tesoros ocultos de la Universidad de La Laguna se extiende a lo largo de las áreas ajardinadas de las secciones de Medicina y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde se han plantado desde hace más de quince años múltiples especies vegetales de los cinco continentes, hasta constituir un auténtico jardín exótico con algunas especies muy raras. Todo ese patrimonio botánico ha sido ahora recopilado y sistematizado en una página web que lo difunde y lo hace más visible.



El promotor de este proyecto es Kevin Carracedo Agnew, trabajador del Servicio de Parques y Jardines de la Universidad de La Laguna que, en 2005, comenzó a encargase de los espacios de la entonces Facultad de Medicina y Escuela de Enfermería. Relata que en aquellos momentos contaban con las especies vegetales habituales en el resto de recintos universitarios, por lo que decidió ir adquiriendo por su cuenta otras más raras y valiosas.

Y es que la jardinería no es solo la profesión de Carracedo Agnew, sino también su afición: como él mismo explica, está en contacto con coleccionistas y dueños de viveros, y adquiere nuevos ejemplares con los que enriquecer estos jardines haciendo intercambios o incluso adquiriéndolos con sus pagas extras.

Como relata con orgullo, su trabajo comenzó a tener cierta notoriedad entre los entendidos y, un día, el botánico Wolfredo Wilpret -que ha sido ahora nombrado director honorífico de esos jardines- se pasó por allí porque le había llegado el rumor de que había un jardinero plantando especies poco comunes. "¡Si aquí tienes cosas que no están ni en el Botánico de Puerto de la Cruz!", le dijo con admiración.

Efectivamente, en estos jardines hay especies de todas las latitudes, algunas de ellas teóricamente imposible que se den en Canarias y que, sin embargo, han logrado prosperar con trabajo y algo de suerte, como es el caso de varias palmeras tropicales de lugares como Australia, Fiyi o Hawái. Ha sido un proyecto laborioso cuyos resultados dependen en gran media del tiempo: "He plantado alguna palmera que, en 10 años, ya supera los 14 metros de altura. En cambio, también he plantado una secuoya que, como sabemos, tarda cientos de años en desarrollarse; y aquí seguirá cuando nosotros no estemos".

Carracedo Agnew llevaba varios años queriendo sistematizar y difundir este trabajo, pero no había podido afrontar esa tarea solo. Por ello, la profesora de la Facultad de Medicina Rubí Nieves Rodríguez Díaz se encargó de coordinar ese proyecto de difusión, para el cual también contó con la profesora del Dapartamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal Victoria Eugenia Martín Osorio, y el oficial jardinero Carlos Jorge Santana.

La nueva web cataloga las especies en cinco grandes categorías (herbáceas, suculentas, palmeras, árboles y arbustos) y ofrece de cada especie imágenes, una ficha técnica con sus principales características y denominación científica, y un plano de ubicación en los jardines de la facultad.

El jardín no es un proyecto estático, pues su responsable está siempre adquiriendo y trasplantando nuevas especies. La aspiración de Kevin Carracedo es que esta iniciativa no decaiga y pueda darle continuidad a través de la aportación de nuevos compañeros o compañeras, cuando llegue el todavía lejano día de su jubilación.