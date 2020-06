Santiago del Teide abre el plazo de ayudas a familias con hijos matriculados en escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años

Santiago del Teide/ El periodo de solicitud estará abierto desde hoy jueves 25 de junio hasta el 14 de julio y solo se atenderá bajo cita previa.

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha abierto desde este jueves 25 de junio y hasta el 14 de julio la convocatoria de ayudas a las familias con hijos/as matriculados en escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, tanto en escuelas infantiles de carácter público como privado del municipio de Santiago del Teide o de otros municipios, siempre y cuando sus padres o tutores legales estén empadronados en Santiago del Teide.



Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los padres, madres o tutores legales que cumplan los siguientes requisitos:

1.- Tener a su cargo, o legalmente bajo su tutela, hijos de cero a tres años, matriculados en Escuelas Infantiles y que la asistencia a dichos centros se produzca de forma continuada.

2.- Estar empadronados en el municipio de Santiago del Teide, con una antigüedad de al menos seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

3.- Que la renta per cápita de la familia no supere en ningún caso el IPREM mensual vigente, de acuerdo con la fórmula establecida en la base quinta.

4.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Hacienda Municipal, Estatal, Autonómica y Seguridad Social, para lo que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Santiago del Teide para su verificación.

5.- No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial según Anexo I, que se podrá descargar de la sede electrónica municipal en https://sede.santiagodelteide.es al igual que las bases y la documentación necesaria para dichas ayudas.

La solicitud será firmada por el padre y la madre o el tutor o tutora del alumno bajo cuya dependencia se encuentran los beneficiarios de esta ayuda. Podrá solicitarse la ayuda para dos o más hermanos cumplimentándose una única solicitud. La misma deberá acompañarse de la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

a) Original y fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del solicitante y de los miembros de la unidad familiar.

b) Original y fotocopia del Libro de Familia o partida de nacimiento en la que conste la inscripción de todos sus miembros.

c) Justificante de los ingresos económicos mensuales de la unidad familiar, que deberán ser acreditados con los siguientes documentos:

- Trabajadores por cuenta ajena: tres últimas nóminas.

-Trabajadores Autónomos: última declaración de la renta en la que aparezca el dato del rendimiento neto de la actividad económica.

-Trabajadores en situación de desempleo que perciban prestación: certificado del Servicio Canario de Empleo o documento acreditativo de dicha percepción.

-Trabajadores en situación de desempleo que no perciban prestación alguna: certificado del Servicio Canario de Empleo

-Pensionistas: certificado o documento acreditativo del importe de dicha percepción.

d) Aquellos documentos que acrediten las siguientes circunstancias.

-Pertenecer a familias cuyo sustentador sea divorciado/a o separado legalmente: convenio regulador, sentencia, resolución judicial o en su defecto declaración responsable donde se indique la situación actual.

- Documentación relativa al alquiler de la vivienda(contratos de alquiler y los tres últimos recibos mensuales) o del préstamo hipotecario( documento justificativo del pago de las tres últimas cuotas mensuales).

CITA PREVIA

Las personas interesadas en presentar dicha solicitud deberán solicitar cita previa en los teléfonos 922-86-31-27 ext. 206 y/o en el móvil 608-87-43-40, en horario de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

RECOMENDACIONES

*Las personas solicitantes deberán venir con mascarilla, guantes y bolígrafo propio.

*Se ruega puntualidad en las citas.

* Traer en la medida de los posible los documentos fotocopiados y los documentos originales.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)