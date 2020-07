El 88, 92% de los presentados ha aprobado en la convocatoria ordinaria de la EBAU en la ULL

La Laguna/ La convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se celebró entre los días 1 y 4 de julio de 2020, con una participación récord 5.021 estudiantes inscritos. De ellos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han logrado aprobar 4.430, que equivale a una tasa del 88,92%, mientras que 552 la han suspendido y 39 no se presentaron. Estos resultados son algo inferiores que los de la convocatoria de 2019, donde de un total de 4.280 inscritos, aprobó el 94,26%.



Por modalidades, en la de Artes se registraron 244 personas, de las cuales aprobaron 215, que supone un 88,84%, suspendieron 27 y dejaron de presentarse 2. En Ciencias hubo 2.670 inscritos, con 2.407 aprobados (90,56%), 251 suspensos y 12 no presentados. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Ciencias Sociales, se matricularon 1.520, de los cuales aprobaron 1.290 (86,11%), suspendieron 208 y dejaron de acudir a las pruebas 22. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades, hubo 587 inscritos, de los cuales aprobaron 518 (88,70%), suspendieron 66 y no se presentaron 3.

En Tenerife el porcentaje de aprobados fue del 88,78%, equivalente a 3.978 estudiantes de un total de 4.509 inscritos, con 502 suspensos y 33 no presentados. En La Palma, de 399 inscritos aprobaron 357 (90,84%), no lo hicieron 36 y 6 dejaron de presentarse. En La Gomera, de 76 inscritos aprobaron 60 (92,11%) y suspendieron 6. Y en El Hierro, de 37 registrados superaron la prueba 29 (78,38%), 8 no lo consiguieron y nadie dejó de presentarse.

Estos resultados se refieren a la modalidad general de la prueba, puesto que la fase de opción, de carácter voluntario, no permite ofrecer valores promedios al no realizar todo el alumnado los exámenes y, además, existir varias opciones disponibles.

Los días 13, 14 y hasta las 12:00 horas del 15 de julio será posible presentar a la reclamación o a la doble corrección. La nota resultante de ambos procesos será publicada el 17 de julio.

Preinscripción

Con la nota obtenida en la EBAU, el alumnado podrá solicitar la preinscripción para solicitar plaza en alguna titulación de grado de la Universidad de La Laguna para el curso 2020/21, proceso que abrirá el lunes 13 de julio a las 10:00 y permanecerá activo hasta las 14:00 del 21 de julio. El 24 de julio se publicará el estado de la solicitud de cada candidatura, es decir, si está admitida a trámite o no por alguna razón burocrática que la ha excluido. Entre ese día y el 27 de julio a las 14:00 habrá un plazo para solucionar cualquier eventualidad.

La primera lista de adjudicación de plazas aparecerá el 30 de julio, y desde ese mismo día hasta las 23:59 del 31 de julio, podrán matricularse aquellas personas que hayan obtenido un puesto en la titulación que solicitaron como primera opción. La segunda lista de adjudicación aparecerá el 4 de agosto y su matrícula estará disponible hasta el 6 del mismo mes. La ejecución de la lista de espera se celebrará los días 26 y 27 de agosto y su matrícula correspondiente, del 28 de agosto al 1 de septiembre.

Una vez culmine el procedimiento ordinario, la Universidad de La Laguna abrirá un periodo extraordinario para cubrir las vacantes que pudieran haber quedado en alguna titulación, que se abrirá entre el 18 y el 22 de septiembre.

