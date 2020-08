La Laguna/ Hasta el 30 de septiembre tienen de plazo para formalizar su inscripción las personas interesadas en realizar el doctorado en la Universidad de La Laguna. Se trata del más importante grado académico que confiere una universidad y con el que se abre paso a la carrera investigadora y docente dentro de la institución. Para acceder a los Programas de Doctorado con carácter general será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. Asimismo, podrán acceder quienes estén en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster y haya superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que al menos 60 habrán de ser de nivel de Máster.



Igualmente, aquellos que posean un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación que tenga establecidos el correspondiente Programa de Doctorado para esta situación.

También tienen derecho de acceso los que tengan un título universitario y, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

Esta preinscripción también afecta a los que posean un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado, así como aquellos otros que estén en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

En este enlace figuran las instrucciones que rigen el procedimiento de acceso a los estudios de doctorado en la Universidad de La Laguna. En el mismo documento se indica que el solicitante no podrá pedir más de tres programas, que deberá indicar por orden de preferencia en su solicitud, y que ésta habrá de ser enteramente telemática a través de la sede electrónica de la universidad, de modo que no se admite otra fórmula de petición de plaza. Por ello, las personas solicitantes deberán contar con un usuario y contraseña; en caso de no contar con estas credenciales podrán hacerse con ellas a través de este enlace.

Siguiendo el mismo calendario que ofrece la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, el 23 de octubre se publicará la lista de admitidos y excluidos al procedimiento y, tras el preceptivo plazo de subsanación de alegaciones, las listas definitivas de admisión y exclusión se harán públicas el 16 de noviembre.

Las comisiones académicas de cada programa de doctorado procederán después a verificar los perfiles de admisión y a valorar las solicitudes, de acuerdo con el baremo establecido en el programa correspondiente, generando así un nuevo listado en función de la puntuación obtenida. Las plazas se asignarán teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de las solicitudes de preinscripción y del orden de prioridad señalado por los candidatos y candidatas.

En total, la Universidad de La Laguna ofrece un catálogo de 19 programas de doctorado, de los cuales ocho se imparten en combinación con otras universidades. Así puede verse que existen programas sobre Astrofísica, Turismo, Educación, Arte, Biodiversidad, Ciencias Médicas, Historia, Psicología, Nanociencia, Patrimonio o Ingeniería, entre otras materias.

