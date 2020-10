El Consejo Social ULL pide al Gobierno de Canarias que mantenga la financiación de la Universidad en 2021

La Laguna/ El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha aprobado hoy 6 de octubre solicitar al Gobierno de Canarias que no reduzca la financiación del centro académico. El órgano colegiado responde así de forma unánime al alegato realizado por la rectora, Rosa Aguilar, en la sesión plenaria celebrada esta mañana. "Con un euro menos que el presupuesto del año pasado tendríamos que cerrar servicios", señaló vehementemente.



Aguilar explicó a los consejeros que en el ejercicio de 2020 han tenido que hacer frente a los gastos para paliar los efectos de la COVID-19, tanto para sufragar ayudas extraordinarias para el alumnado como para reforzar los contratos de seguridad y limpieza y equipar cerca de 300 aulas con todo lo necesario para llevar a cabo una docencia en la que tendrá mucho peso lo virtual.

La rectora agregó además que ya le han insistido al ejecutivo regional para que uno de los tramos de los fondos COVID impulsados desde el Ministerio de Universidades lleguen precisamente ahí, a las universidades. "Hemos sabido que a las universidades públicas canarias nos corresponden casi 12 millones, lo que ha sido reconocido en sede parlamentaria. Aspiramos a ello, pero sin embargo nos han informado de la transferencia de tan solo un millón por institución, lo que resulta claramente insuficiente. Sin esos fondos no podremos cubrir los gastos que ha ocasionado la pandemia ni planificar acciones futuras preventivas".

Rosa Aguilar también señaló en su intervención que las universidades quieren aportar soluciones a la crisis que estamos viviendo, y por eso transmitió su deseo de participar en los fondos de reactivación que provienen de Europa. Apuntó que las universidades públicas canarias presentaron un documento conjunto de propuestas, y que finalmente se ha materializado en un proyecto para tutorizar 500 ideas empresariales durante tres años, para finalmente elegir a las treinta empresas más solventes y con mejor proyección de futuro, todas ellas basadas en un uso intensivo del conocimiento. "Les pido que nos apoyen", exhortó la rectora a los miembros del Consejo Social. La presidenta de este órgano, María Dolores Pelayo, mostró su total compromiso con las peticiones de la rectora.

En otro orden de cosas, el Consejo Social aprobó en la reunión de hoy, celebrada telemáticamente, congelar los precios públicos para el curso 2020/21 de los cuatro centros de alojamiento de la Universidad de La Laguna, sin ni siquiera repercutir la subida del IPC. "Las especiales circunstancias que nos aquejan", declaró el gerente, Juan Manuel Plasencia, "así lo aconsejan", con el objeto de evitar que ningún estudiante se quede fuera del sistema.

Presupuesto de 2021

El gerente del centro académico fue el encargado de presentar los criterios básicos de presupuestación para el ejercicio de 2021. Este documento está basado en el propio plan de gobierno del centro académico, aseveró el gerente, quien señaló que ante la posibilidad de que pueda darse una reducción de los ingresos en toda la actividad económica general, la elaboración de la primera propuesta de anteproyecto contempla una reducción presupuestaria, al tiempo que aumentan las necesidades en seguridad y de medidas sanitarias de la comunidad universitaria.

Una vez elaborado el anteproyecto se presentará en el Claustro, después de lo cual se trasladará al Consejo de Gobierno para convertirse en proyecto y ya en el mes de diciembre se elevaría a este órgano colegiado para su aprobación definitiva y puesta en vigor.

Plasencia indicó que tratará de mantener intacto el capítulo de personal, y que se continuará con la centralización de gastos y de encargos a la Fundación General. Explicó que la trasferencia de crédito de la comunidad autónoma supone la mayor cuantía para sostener el funcionamiento de la universidad, y que si hubiera recorte presupuestario se minorará el capítulo 2 y 6. Igualmente indicó que en la explotación de instalaciones e ingresos atípicos se prevé una reducción de ingresos, así como por canon por cafeterías, ante la incertidumbre sobre posibles ingresos en un curso con buena parte de la docencia online.

Con todo, se van a incluir 120 proyectos en el presupuesto de 2021, de los cuales más de treinta tienen que ver con modernización de la gestión. Habrá iniciativas también en impulso de la gobernanza, avance en la mejora del rendimiento académico y mejora de la cultura preventiva. No todos necesitan financiación, aclaró, pero sí serán necesarios 12 millones para llevarlos a cabo. En la plataforma dinámica de gestión del equipo de dirección figurará cada uno de ellos y los usuarios podrán conocer el grado de ejecución de cada uno.

Investigación e internacionalización

Ya es habitual que a las sesiones plenarias del Consejo Social asistan distintos vicerrectores para ir explicando su área de gobierno a los consejeros. Hoy le tocó el turno, primero, a Ernesto Pereda, vicerrector de Investigación y Transferencia, y después a Lidia Cabrea, para presentar el Vicerrectorado de Proyección, Cooperación e Internacionalización.

Las áreas del primero abarcan la política científica, convenios, transferencia, contratos del personal investigador al amparo de la Ley de la Ciencia (incluidos predoctorales y posdoctorales, además de programas propios y los adscritos a convocatorias con entidades financieras), dirección de otros servicios como la OTRI, la gestión de la infraestructura científica, el Servicio de Biblioteca y el Servicio de Publicaciones, además de la coordinación de los campus de Santa Cruz y Sur.

Pereda destacó la producción científica estable de los investigadores e investigadoras de la Universidad de La Laguna, lo que la sitúa en el segundo cuartil en España. Apoyar la renovación de la plantilla, con los contratos derivados de la Ley de la Ciencia y estudiar posibilidades de un salto de calidad mediante alianzas con otros centros de investigación son sus principales propósitos. Igualmente ha puesto en marcha iniciativas para reforzar los programas de excelencia, atracción de talento internacional y evaluación de la actividad de los institutos de investigación.

Lidia Cabrera defendió por su parte que la internacionalización está imbricada en muchas políticas y que sirve para entender que estamos en un mundo cada vez más global y digital. Su departamento gestiona 900 convenios de movilidad no solo de estudiantes, sino también de profesorado como de personal de administración y servicios, además de prácticas en empresas europeas para estudiantes y un centenar de convenios para acciones específicas.

Entre los proyectos en vigor figuran el Erasmus Jean Monnet para difundir la cultura europea dentro de la universidad, el apoyo de asistentes de conversación Fulbright al profesorado de la ULL, el diseño de títulos interuniversitarios internacionales y los programas de mentoría en la carrera científica en colaboración con Imfahe y otro sobre formación predoctoral con estancia de seis meses de Estados Unidos, como un paso previo a la consecución de la mención internacional de las tesis doctorales. La internacionalización en casa, declaró, es el proyecto estrella de este año, intentando implicar a la comunidad universitaria en una visión más global de los campus.

