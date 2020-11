Comunicado de la Rectora en relación a los incidentes sucedidos en el Campus de Guajara el 3 de noviembre

La Laguna/ "Esta Rectora quiere manifestar su enérgico rechazo a la actuación policial llevada a cabo ayer, martes 3 de noviembre, en los exteriores de la Facultad de Bellas Artes."

"La protesta pacífica de un colectivo de estudiantes por el simulacro desarrollado en las dependencias universitarias, en el marco de un congreso sobre seguridad y turismo organizado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, fue reprimida severamente y, a nuestro juicio, de manera desproporcionada, hasta el punto de que dos de los manifestantes fueron detenidos y puestos a disposición judicial, lo cual nos parece un hecho sumamente lamentable. Finalmente, su puesta en libertad constituye una satisfacción para este centro académico.



La Universidad siempre ha sido un espacio de diálogo y libre expresión de las distintas opiniones y así debe seguir siéndolo. No es, por tanto, admisible que ante una concentración pacífica de un escaso número de estudiantes la respuesta sea de esta contundencia.

La Universidad de La Laguna prestó este espacio al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con plena confianza dada las excelentes relaciones institucionales existentes. Sin embargo, es cierto que la naturaleza del simulacro no era conocida por el Rectorado en todas sus dimensiones y tampoco se sabía que iba a haber un ensayo previo en horario lectivo, durante el cual se produjo una serie de detonaciones y ruidos de alarmas y sirenas que alertaron a la comunidad universitaria presente en el edificio.

Lamentamos lo sucedido y revisaremos los protocolos de cesión de espacios, siendo más escrupulosos en la obtención de información sobre los detalles de los eventos que se van a celebrar. Pedimos disculpas al alumnado, profesorado y personal de administración y servicios que se haya visto importunado por esta práctica y adoptaremos las medidas necesarias para que hechos como este no se vuelvan a producir."

La Rectora

Rosa Aguilar Chinea

