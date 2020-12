El Consejo Social aprueba el presupuesto de la ULL para 2021 por 161 millones de euros

La Laguna/ El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado por unanimidad hoy 22 de diciembre el presupuesto del centro académico para 2021, valorado en 161 millones de euros. Esta sanción definitiva permite ya su inmediata publicación en el Boletín oficial de Canarias y su preceptiva entrada en vigor para el próximo ejercicio, toda vez que ya ha sido conocido por el Claustro Universitario y cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno.



La elaboración de este documento se ha realizado en un contexto económico y social muy diferente al de años anteriores. Se trata de un texto que, tras arduas negociaciones, mantiene las mismas partidas del ejercicio anterior que, dada la actual crisis económica, constituye un reto importante, aseveró el gerente de la institución universitaria, Juan Manuel Plasencia.

El gerente indicó que se da un aumento importante en la presión sobre el gasto en relación con la pandemia, para hacer frente al reforzamiento del servicio de limpieza, la continuidad del programa de cribado a la comunidad universitaria o todas las medidas telemáticas para proseguir con la docencia telemática, además de otras nuevas necesidades que han afectado a la gestión y a los propios servicios. Con todo, Plasencia hizo hincapié en el escenario incierto del ejercicio 2022, cuando realmente se conozcan las consecuencias de esta crisis actual y cómo pueda afectar a la Universidad de La Laguna, una institución con unas fuentes de financiación estables en el tiempo pero que no para de crecer y de demandar nuevos servicios.

Con respecto a 2020, se produce por tanto una variación al alza del 3,52%, que tiene que ver con los cinco millones de fondos COVID que la institución espera recibir a lo largo del próximo año. Además, el documento de previsión de ingresos y gastos está muy vinculado al plan de gobierno de la institución y, a su vez, al plan estratégico. Así, se pretende llevar a cabo el próximo año un total de 148 proyectos, que atienden a un total de once millones y medio. Modernización de la actividad universitaria, la reducción del gasto que no contribuya al crecimiento de la universidad, el aumento de la cultura preventiva o las medidas de virtualización de la docencia son alguno de los objetivos.

Plasencia explicó que el coste estructural de la institución se eleva a un 86,14% del gasto. En ese amplio porcentaje se incluye el abono de nóminas, suministros, telefonía, limpieza y seguridad, lo que hace que la capacidad operativa de la institución para el próximo ejercicio sea del 23 millones y medio, es decir, tan solo del 14% del presupuesto de gasto.

Desglosado por el capítulo de ingresos, las transferencias corrientes del Gobierno de Canarias suponen un 84,16%; mientras que el porcentaje de previsión de ingresos por tasas y precios públicos ocupa 12,86%; ingresos patrimoniales, el 0,35%; transferencia de capital alcanza el 0,92% y los activos financieros, el 1,67%. Plasencia estimó que la matrícula de grados y posgrados se mantenga estable en el próximo ejercicio, pero sí parece que habrá una reducción importante en otros ingresos como los procedentes de la actividad deportiva programada, el alquiler de espacios, la celebración de cursos y seminarios, así como la reducción del aforo en los centros de alojamiento.

En cuanto al capítulo de gastos, el abono de nóminas al personal de la institución supone el 78,69% de este capítulo; en gastos en bienes corrientes y servicios se prevé un 16,04%; en inversiones reales se produce un incremento del gasto del 6,37%; en gastos financieros se calcula un 0,11%; en bienes corrientes y servicios se prevé un crecimiento que llega hasta el 16,04% para seguir renovando aulas, duplicando el servicio de limpieza, más el desarrollo de estudios y trabajos técnicos y servicios informáticos, mientras que la parte de activos financieros y de pasivos se mantienen iguales.

Otros asuntos

Por otra parte, el Consejo Social autorizó un límite de un millón de euros para que puedan realizarse contratos negociados sin publicidad, de tal modo que si se supera ese límite se necesitará el acuerdo expreso del órgano colegiado. La propia interventora del centro académico, Corina Martín, señaló que estos supuestos están muy tasados, y que se hace uso de estos contratos para casos muy restrictivos que atienden a servicios de exclusividad, básicamente.

Además, el órgano de gobierno informó de la cancelación del Máster Universitario en Medicina de Urgencias en su edición 2020/21 y del Máster Propio Educar en la Diversidad, también en la edición de este año académico, en ambos casos la escasez de solicitudes. Igualmente, se conformó el jurado de los Premios del Consejo Social para 2021 y, por otro lado, se aprobó la propuesta de migar la red corporativa de este órgano a la de la universidad.

La rectora del centro académico, Rosa Aguilar, hizo balance del primer trimestre del curso académico, que comenzó con un entorno de presencialidad adaptada, combinando la enseñanza presencial con la virtual, y que ha finalizado con el paso de toda la docencia a lo virtual, pruebas de evaluación continua incluidas, salvo las prácticas en empresa y las de carácter clínico, que se mantienen en el formato habitual. Señaló también la reciente aprobación de la Declaración de Emergencia Climática por parte de la institución docente, con un plan de acción anual que se pondrá en marcha de inmediato.

La presidenta del Consejo Social, Dolores Pelayo, recordó por su parte la puesta en marcha de la iniciativa 'Encuentros con el futuro', que se ha inaugurado recientemente con una intervención telemática del ex presidente del Gobierno de España Felipe González, y que proseguirá en 2021 con conferencias de importantes personalidades del mundo de la ciencia, la economía, el cambio climático, la cultura o la política en general.

