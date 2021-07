"Se plantea la necesidad de la creación de la Coordinadora tras los resultados de los meses de lucha del curso que ahora acaba. En defensa de la tercera convocatoria se convocaron dos días de huelga, una concentración y diversas acciones. Pese a que el rechazo por parte del alumnado de la ULL a la supresión de septiembre fue claro y explícito, no es un derecho hoy afianzado. Parece que el Equipo de Gobierno de la ULL, con la Rectora Rosa Aguilar a la cabeza, persiste en hacer oídos sordos a las peticiones y necesidades del alumnado por cuyos intereses supuestamente vela. Es competencia suya convocar el Claustro que ratifique la modificación de los estatutos que acabará con la tercera convocatoia y, si las cosas no cambian, parece que eso se producirá a comienzos del próximo curso." "En vistas a esto, es necesidad patente del alumnado unirseen un frente común para defender sus derechos; lo contrario agravaría su situación ya precaria. Si la Universidad de La Laguna consuma sus intenciones respecto a las evaluaciones de septiembre, será cómplice una vez más del agravamiento de las circunstancias económicas y vitales del estudiantado. La posibilidade tener una convocatoria extraordinaria de exámenes en la que se pueden aprobar o recuperar asignaturas supone un respiro de cientos de euros anuales a miles de familias canarias: el precio de cada asignatura ronda la centena, si no se aprueba durante el curso, al año siguiente su matrícula cuesta el doble (y así sucesivamente). Para el alumnado que es ya más vulnerable (sea porque tiene que compaginar el curso académico con trabajar, sea por otras circunstancias similares), tener la posibilidad de examinarse en una convocatoria con un tiempo de preparación suficiente, como es el caso de la de septiembre, supone la oportunidad de aprobar asignaturas que de otro modo no podría. Eliminar septiembre es eliminar esta posibilidad. De este modo, o bien la ULL estaría poniendo el peso de cientos de euros más anuales en muchos hogares, o bien estaría directamente impidiendo el acceso a la universidad a este sector del alumnado. No es menester que una universidad pública proceda de un modo tan privativo. No obstante, tampoco es algo extraño en vistas al proceder habitual de la Rectora y su equipo de Gobierno."Por lo dicho y mucho más, el alumnado ha decidido organizarse en esta Coordinadora por la Defensa de Septiembre.

