Los alumnos del IES El Galeón mejoran sus resultados un 24% tras incorporar Microsoft 365 en su proyecto educativo

Adeje/ El IES El Galeón de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) está abordando una completa transformación metodológica apoyándose en la solución tecnológica Microsoft 365 Educación para alcanzar la excelencia educativa. El centro ha desarrollado su estrategia utilizando Microsoft Teams como herramienta integral de colaboración y Microsoft Intune para gestionar los dispositivos del centro y garantizar su seguridad.

"Para conseguir el éxito escolar de todo el alumnado, entendimos como fundamental que nuestra forma de innovar era apostar por las TIC, el bilingüismo, la educación en valores y la creatividad a través de proyectos de aprendizaje y servicio que preparasen al alumnado para los retos del siglo XXI", afirma Salvador L. González, director del centro.



Se trata de un viaje que emprendieron al inicio de la pandemia de la mano de Microsoft y del que ya han recogido los primeros frutos. Desde un punto de vista cuantitativo, el número de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento que han superado todo en la evaluación ordinaria de junio ha aumentado de media en un 24% en el curso 20/21 respecto al 18/19. En cuanto a los resultados cualitativos, ha posibilitado desarrollar y fomentar la imaginación, la creatividad, la libertad de expresión, la interacción entre los miembros de la comunidad educativa, así como el aprendizaje mutuo y compartido, provocando que los estudiantes se involucren con más interés en novedosos proyectos.

En total, unos 850 estudiantes y unos 80 docentes por curso escolar, lo que después de tres cursos supone unas 2.700 personas, se han visto beneficiados de forma directa por el uso de las herramientas de Microsoft, que han influido positivamente también, aunque de manera indirecta, sobre las familias del alumnado y acercándoles de un modo sencillo al día a día del centro.

Herramientas innovadoras, atractivas y fáciles de manejar

Las diferentes aplicaciones que integran la plataforma de productividad Microsoft 365 junto a la herramienta de comunicación y colaboración Microsoft Teams no solo han dado respuesta a las necesidades del IES El Galeón, sino que han traído consigo otras ventajas:

• Permiten hacer las tareas más inclusivas, por ejemplo, con un lector inmersivo.

• Facilitan un trabajo colaborativo real entre profesores, alumnos y entre profesores y alumnos.

• Posibilitan una formación continua adaptada a las necesidades individuales.

• Ayudan al docente a hacer un seguimiento del trabajo realizado por el alumno en tiempo real.

• Favorecen el trabajo basado en proyectos, ayudan en la investigación y desarrollan habilidades para la resolución de problemas.

• Promueven el uso de las TIC entre todos los miembros de la comunidad educativa, mejorando la preparación de los alumnos de cara a su futuro laboral.

"Hemos encontrado en las innovadoras soluciones de Microsoft el mismo espíritu emprendedor y de evolución constante que necesita la profesión del docente, al tiempo que acercan la educación a la realidad más cercana del alumnado matriculado en nuestro centro. Los programas son muy intuitivos, atractivos y fáciles de manejar tanto para el profesorado como para los estudiantes. Además, los videotutoriales de ayuda y las actualizaciones son un gran apoyo y facilitan su implementación", comenta González.

En el IES El Galeón, cada docente usa un equipo Teams para su materia, con el que trabaja las competencias básicas que se deben adquirir, y cuenta con diversos instrumentos de evaluación. Por ejemplo, el bloc de notas que tiene cada estudiante en cada una de las materias da la oportunidad al profesorado de hacer un seguimiento del trabajo realizado.

Microsoft Intune, por su parte, simplifica la administración del espacio de trabajo, colaborando en la implantación de un entorno como Microsoft 365 más productivo, centralizado y eficiente, en el que los usuarios trabajan de una manera fácil y segura con los dispositivos y las aplicaciones que elijan mientras se protegen los datos.

Reconocimiento Microsoft Showcase School

Este trabajo de transformación educativa, apoyado por el partner educativo Cloud Canary Services, basada en la tecnología para la mejora de la enseñanza ha llevado al IES El Galeón a ser Microsoft Showcase School. Con este distintivo se reconoce el enfoque holístico del proyecto educativo, creando experiencias centradas en el estudiante, inmersivas e inclusivas que inspiran el aprendizaje de por vida y estimulan el desarrollo de habilidades esenciales para el futuro.

Para Salvador L. González, "el reconocimiento de Microsoft nos dice que vamos por el buen camino y manifiesta a nuestra comunidad educativa que, pese a las dificultades, el rumbo elegido es el correcto. No obstante, desde el principio, la humildad de encontrarnos siempre en modo 'mejora continua' ha sido una de nuestras prioridades".

Junto con el instituto canario, 11 centros españoles más forman parte de este programa de alcance internacional para impulsar una cultura de aprendizaje, innovación y mejora continua, con el apoyo de Microsoft y sus partners a lo largo del camino. Además, les ha proporcionado la resiliencia y agilidad necesarias para realizar una transición eficaz al aprendizaje remoto e híbrido durante la crisis de COVID-19.

Gracias al éxito del proyecto, el IES El Galeón ha aumentado su oferta de estudios con cuatro grupos de primero de Bachillerato en el curso 21/22, avanzando en el objetivo de que los alumnos lleguen a la universidad o a los ciclos formativos superiores con la mejor preparación posible.

También ha hecho posible la incorporación y continuidad de programas como "Tránsito de Primaria a Secundaria en un entorno inclusivo", "Office 365", "One to one: un alumn@ un ordenador", "AICLE", "Recursos digitales realizados por docentes", "Mujeres científicas canarias", "Convivencia positiva" o "CINEDFEST", entre otros, que han favorecido la mejora del éxito escolar y la disminución de las tasas de absentismo y abandono.

Cita para la mejora educativa

De cara al futuro, los responsables del instituto de Adeje se plantean consolidar los proyectos ya establecidos y seguir mejorando, para lo que pretenden formarse aún más en la plataforma Microsoft 365, además de introducirse en School Data Sync, Azure o el aumento del alcance de Intune dentro de la institución para la gestión de TI.

Una buena oportunidad de sentar las bases para reimaginar la educación es la convocatoria #VueltaAlColeConMicrosoft, que se celebra el jueves 30 de septiembre. Es un evento digital pensado para docentes, en el que se van a descubrir las claves para trabajar en un entorno híbrido, conectar con el alumnado, familias y equipo docente, y asegurar la protección y privacidad con la creación de entornos colaborativos seguros.

El equipo de Microsoft Educación España y algunos de sus profesores más innovadores en nuevas tecnologías compartirán novedades, recursos y experiencias que ayudarán a los profesores a desarrollar sus competencias digitales y prepararse para afrontar los retos de un sector que exige estar cada vez más digitalizado y conectado.