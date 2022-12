CGT propone recuperar la ULL pública y de calidad

La Laguna/ CGT-ULL quiere poner de manifiesto ante la Comunidad Universitaria y ante la sociedad canaria en general el malestar reinante en la Universidad de La Laguna (ULL) ante la alarmante situación que se viene dando en los últimos tiempos.

La nefasta gestión de este equipo de gobierno en materia de personal está haciendo que los servicios que se prestan estén en peligro. Ya se han cerrado algunos, como por ejemplo el Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Biblioteca de la ULL y otros están a punto de colapsar. La docencia también se está viendo gravemente afectada.



Aunque viene de atrás, es en estos últimos tres años del equipo de gobierno de la Rectora Rosa Aguilar, se ha agravado. No se sustituyen las vacantes o las bajas. En el mejor de los casos, pueden pasar meses hasta que se cubra la plaza que ha quedado descubierta. No se habla de una o dos plazas, sino de porcentajes muy altos de plazas sin cubrir y esto revierte directamente en la calidad del servicio público que se presta y en su subsistencia.

En lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios Laboral (PAS Laboral), la situación es sangrante.

1. Las bajas de las/os Auxiliares de Servicio son cubiertas en numerosas ocasiones por el personal de seguridad.

2. Los trabajos propios del Servicio de Mantenimiento se derivan, cada vez con más frecuencia, a empresas externas de servicios.

3. La formación es prácticamente inexistente. No se realizan cursos de formación por lo que tenemos dificultades para actualizarnos en nuestro trabajo y para promocionar.

4. Los concursos de traslado y la promoción interna se realizan de manera casi anecdótica. Ahora de manera extraordinaria y como consecuencia de la ley de reducción de la temporalidad se han convocado, pero mal y con premuras que han llevado a perder algunos derechos.

5. En la negociación para la estabilización, el Gerente (con la encomienda de la Rectora) ha pretendido no estabilizar (lo cual es ilegal) la plaza de Oficial de Técnicas Artísticas (la conocida como, modelo en vivo), sino amortizarla (reducción de personal). Por ahora se ha conseguido parar, pero es evidente que lo volverá a intentar y con otras plazas también.

6. Al personal temporal para poder cambiar de plaza para mejora de empleo se le obliga a cesar voluntariamente el contrato y se le tarda en hacer el nuevo contrato, dejando a estas personas sin derecho a la prestación del paro, sin la posible IT en caso de enfermedad o accidente y por supuesto en este último caso, no se le haría el nuevo contrato, sin paro ni nada.

7. Además, cuando se cesa al personal temporal se le intenta escamotear las vacaciones no disfrutadas.

8. También esta negligente gestión está haciendo que haya personal doblando turnos con jornadas de trece horas continuadas.

A CGT-ULL le parece muy grave que todo esto esté sucediendo y le parece increíble que, en medio de este caos, el Gerente de la ULL presuma (con el aplauso de la Rectora) de 11 millones de euros de superávit del ejercicio 2021 (lo que básicamente significa que han sido incapaces de gastar ese dinero o no han querido gastarlo para deteriorar los servicios). Pero no es solo esto. Este desmantelamiento progresivo de los servicios responde a una tendencia privatizadora que CGT-ULL rechaza frontalmente. Lo que está sucediendo es de manual. Primero se quita financiación y se deteriora deliberadamente el servicio público, luego se critica su mal funcionamiento y posteriormente se privatiza "para que funcione mejor" con la excusa del ahorro. La experiencia demuestra que los servicios privatizados sirven para aumentar los beneficios de empresas que tienden a convertirse en monopolios o pequeños grupos de empresas, frecuentemente sancionadas por pactar precios eliminando la competencia. Competencia que, supuestamente, iba a abaratar los servicios prestados. Servicios que, paradójicamente, acaban resultando más caros para la sociedad, al mismo tiempo que empeoran las condiciones laborales de sus plantillas.

CGT-ULL Cree que es el momento de que se sepa lo que está sucediendo dentro de los muros de la Universidad porque lo que sucede aquí no afecta solo a las personas que trabajan en ella, sino que afecta a toda la sociedad. Las/os jóvenes tienen derecho a una educación pública de calidad y las políticas que este equipo de gobierno está llevando a cabo van en el sentido contrario.

CGT-ULL defiende una Universidad Pública de Calidad y eso pasa por unos servicios públicos bien dotados de personal y una docencia y una investigación con condiciones dignas que permitan y favorezcan el avance y el desarrollo de nuestro pueblo.

Después de casi cuatro años de gestión de este equipo de gobierno, que ha incumplido sus promesas, compromisos y acuerdos sistemáticamente. CGT-ULL cree que la vía del diálogo está agotada y que la comunidad universitaria tiene que tomar una posición de fuerza frente a las agresiones que ha venido sufriendo.

Por todo ello, CGT-ULL exigirá con todos los medios a su alcance que esta situación termine de inmediato y que se revierta la tendencia actual, para poder RECUPERAR LA ULL.

