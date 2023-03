Los VI Premios Mujer Mogán reconocen a las directoras de los centros educativos del municipio

Seguidamente la concejala de Política Social, Tania Alonso, subió al escenario, donde manifestó la necesidad de continuar trabajando hasta alcanzar la igualdad real y efectiva y de conmemorar cada año el 8M como símbolo de los derechos conquistados y de que aún falta mucho camino por recorrer. "No podemos seguir tolerando datos de desigualdad tan evidentes como la diferencia salarial entre hombres y mujeres o conciliación familiar, acceso al mercado laboral, en el reparto de tareas de cuidado y en reconocimiento público", apuntó, haciendo referencia también a "la inacción ante países que mutilan a mujeres, esconden sus caras y eliminan su identidad".

La alcaldesa, Onalia Bueno, por su parte, primero dedicó unas palabras a recordar la situación de las mujeres que sufren las consecuencias de la guerra de Putin desde hace más de un año, así como de todas aquellas que viven en países en conflicto. "Son, junto a menores y mayores, el colectivo más vulnerable. Las que permanecen en esos países son cosificadas y las que huyen, refugiadas. La guerra las despoja de todo", dijo.

Refiriéndose luego a las profesionales premiadas, Bueno resaltó la importancia de reconocer sus trayectorias, que las han llevado hoy a puestos de poder. "Nacer mujer, incluso en los países más desarrollados, todavía significa luchar por alcanzar la igualdad en todos los ámbitos: social, económico, cultural, político...", apuntó, recalcando que los organismos públicos tienen que formar parte de esta batalla.

La primera edil moganera afirmó que "el feminismo no es una moda sino una necesidad" y que, aunque marzo sea el mes en el que esta lucha tiene algo más de visibilidad, "es un trabajo diario, constante y laborioso que no podemos abandonar. Por ello es tan importante trabajar también en casa y, cómo no, en los centros educativos. La educación en igualdad es la única forma de construir una sociedad igualitaria", señaló.

"Las iniciativas por la igualdad e incluso la adecuada elección de los materiales educativos es muy importante. Y me alegro que nuestro municipio estén lideradas por mujeres, a la que además, por el mero hecho de serlo, les ha costado llegar al cargo que ostentan", prosiguió.

Las premiadas, en representación de todas las mujeres del ámbito educativo del municipio, han sido Alexandra González Martín, del CEIP Artemi Semidán, Rosa Delia García Sánchez, del CEO Motor Grande, Lidia Pulido Morales, del IES Arguineguín, Nieves Rodríguez Medina, del Centro de Enseñanza de Personas Adultas de Mogán, Soraya Martín Rodríguez, del CEIP Playa de Mogán, Leticia Quevedo Carzorla, Escuela Infantil Municipal Mª Jesús Ramírez "Ositos" (Arguineguín), Raquel Sánchez Alonso, Escuela Infantil Municipal de Mogán, y Laura Caro Morales, del CEIP Cercado de Espino. Este último centro, aunque no se encuentra en territorio moganero, una gran parte de su alumnado procede del municipio.

En el acto se proyectó un vídeo donde cada una de ellas dio a conocer su trayectoria, su experiencias en el sector educativo, cómo concilian su vida familiar y laboral y si volverían nuevamente a escoger esta profesión si tuvieran la oportunidad. Todas coincidiendo en que sí, serían docentes.

Son mujeres referentes que guían equipos de trabajo que fomentan la lucha por la igualdad de oportunidades y son parte fundamental de una red que debe seguir creciendo. Destaca también su contribución para que cada vez más la relación entre los centros que dirigen y el Ayuntamiento sea más estrecha y mejor, siempre en favor de la educación como base de una sociedad justa e igualitaria.

Tras recoger los galardones, en representación de todas ellas, Lidia Pulido, tuvo una palabras para los presentes. "Muchas gracias al Ayuntamiento y a su equipo de Gobierno porque por primera vez en muchos años hemos empezado a hablar de educación y a ponerla en el lugar que se merece", dijo.

"En el pasado, la educación era una profesión muy feminizada y, sin embargo, los cargos de responsabilidad lo ocupaban hombres. Con los años, afortunadamente, esto está cambiando. Tenemos más compañeros docentes y compañeras que se están incorporando a puestos de responsabilidad. Esto es bueno y tenemos que seguir trabajando en esta línea, porque además en este momento en el que el feminismo está tan denostado tenemos que decir: Somos feministas porque creemos en la igualdad y en los derechos humanos", expresó.