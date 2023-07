El Consejo de Gobierno de la ULL modifica varias normativas sobre docencia

La Laguna/ El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado hoy 26 de julio la modificación de varios reglamentos que regulan distintos aspectos de la docencia universitaria que tienen que ver con prácticas externas, tribunales de evaluación de quinta y sexta convocatoria y el sistema de acceso a másteres oficiales, entre otros asuntos.

Así, el vicerrector de Docencia, José Manuel García Fraga, presentó la modificación del reglamento de evaluación y calificación, con el objeto de adaptarlo a la normativa de progreso y permanencia de la universidad. Dado que la nueva redacción del citado reglamento fue acordada antes de la aprobación de la modificación de la segunda, se ha propuesto ahora un nuevo texto, que indica que el alumnado que se encuentre en la quinta convocatoria o posteriores de una asignatura de un título oficial podrá ser evaluado y calificado por un tribunal del que no formará parte el profesorado que imparte la asignatura.



Se añade que la composición de los tribunales de quinta y sucesivas convocatorias, el procedimiento para solicitarlo, las pruebas y las convocatorias de cada curso académico en que se pueda solicitar vendrán regulados por una normativa específica sobre quinta y posteriores convocatorias. Igualmente, se señala que el sistema de calificaciones, el procedimiento de impugnación de las calificaciones definitivas y la rectificación de actas de los tribunales de quinta y posteriores convocatorias se realizará de acuerdo con determinados capítulos de este reglamento.

El mismo vicerrector también dio cuenta del reglamento que regula la quinta y sucesivas convocatorias de exámenes, donde se informa de cómo se solicita el tribunal para estas pruebas, las condiciones para poder hacer uso de este recurso y describe a su vez el proceso de evaluación para esos casos.

García Fraga abordó igualmente en la sesión de hoy la oportunidad de flexibilizar los requisitos de acceso a títulos de máster, de tal modo que ya el propio Real Decreto que regula esta materia permite una matrícula condicionada a aquellos estudiantes que no hayan finalizado el Trabajo de Fin de Grado o no hayan acreditado el nivel B1 de inglés antes de la matrícula de máster. Se trata de un procedimiento, dijo, que ya está extendido al resto de universidades españolas y que permite por tanto la matricula condicionada en títulos oficiales, siempre y cuando los estudiantes presenten ambos documentos en el plazo indicado.

En cuanto a la modificación del reglamento de prácticas externas, el vicerrector indicó que afecta a seis artículos y recoge las demandas de los coordinadores de esta asignatura, a los que se ha realizado una ronda de consultas. Se elimina así la restricción de asignaturas básicas para poder realizar las prácticas externas, dejando en manos de la junta de facultad requisitos específicos para cada título.

Igualmente, se ha decidido que sean los coordinadores de cada titulación los que decidan el número de plazas que se destinan a cada entidad, y no viceversa. En definitiva, apuntó, se trata de eliminar embudos que se estaban produciendo en determinadas titulaciones para la realización de esta asignatura.

Por otra parte, la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Inmaculada González, anunció el adelanto de las becas de movilidad a los más de 340 estudiantes que van a cursar estancia en alguna universidad europea en el próximo curso, abonando a todos los estudiantes el 100% de las ayudas y facilitando así la igualdad de oportunidades entre todos los participantes.

Plazas docentes

El Consejo de Gobierno fue igualmente informado de la aprobación en comisión delegada de profesorado de la puesta en marcha de un notable número de convocatorias docentes para rejuvenecer la plantilla y aliviar la carga docente. El vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz, señaló que la convocatoria inicial de las 188 plazas podría crear dificultades en la gestión ante el abultado trámite burocrático que conllevan, por lo cual, en la idea de no colapsar el Servicio de Recursos Humanos, se irán tramitando gradualmente.

De igual modo sucederá con la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que se irán abordando por categorías docentes, una a una. Ante la posibilidad de que algunas plazas queden vacantes por falta de candidatos, se ha optado por ir convocando aquellas en las que se conoce excedente de candidaturas y de demanda, dejando para una segunda o tercera fase aquellas de menor demanda.

Ruiz Rallo advirtió de la posibilidad de que el nuevo ejecutivo regional, cuando esté completamente conformado, proponga la conversión de esta convocatoria a posibles plazas sujetas a la nueva ley (LOSU), para lo cual también se ha previsto un sistema de conversión.

La sesión se cerró con la intervención del secretario general, Juan Antonio García, quien adelantó que el próximo 13 de septiembre se celebrará la ceremonia de apertura del curso académico 2023/24, por lo cual se ha decidido que ese día sea festivo en el calendario académico.