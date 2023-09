"Las secuelas psicológicas entre los afectados del volcán continúan y han perdido la ilusión"

Entrevistada en el foro La Palma Opina, dirigido por Víctor Yanes en colaboración con el diario de la ONG Tierra Bonita ElValledeAridane.com, Magdalena enfatizó que "no se puede utilizar la palabra resiliencia con la población afectada por el volcán para borrar la mala gestión política, pues no se le puede pedir al pueblo palmero resiliencia cuando no tiene la nevera llena, cuando no tiene la necesidades básicas cubiertas". Por resiliencia se entiende la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas .La entrevista completa puede verse en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=UAiMljWCTd4&t=3s y en Facebook https://www.facebook.com/100078107153768/videos/2820510331424683 Previene además de que los problemas de salud mental requieren no solo de atención psicológica sino de que las familias damnificadas por esta erupción puedan resolver su problema habitacional, con un hogar definitivo, y una seguridad económica: "Si me preguntan cuál es la situación de las personas afectadas por el volcán, yo a su vez preguntaría qué familia no estaría afectada mentalmente al perder todo lo que tenía y con unas circunstancias que han cambiado muchísimo en estos dos años, por lo que están en un proceso de encontrar de nuevo esa ilusión que han perdido"."No se puede demostrar una vinculación entre suicidios y volcán"En cuanto a un posible aumento de suicidios debido a esta catástrofe, Magdaleno se mostró muy prudente, pues opina que no se puede demostrar que exista tal vinculación. "Los suicidios", afirma, "se han incrementado en todo el mundo y Canarias es una de las comunidades autónomas con más suicidios; cada territorio podría tener unas circunstancias, y aquí en La Palma uno de los condicionantes podría ser el volcán, pero en realidad se trata de causas multifactoriales, y, por tanto, no se puede vincular volcán a suicidio,sino a muchísimas cosas juntas"."Hay miedo a opinar, la gente está amordazada"La erupción tuvo carácter urbano. En ese sentido, observó que existe entre parte de la población damnificada "miedo a opinar, apatía, falta de energía para seguir adelante, incluso los medios de comunicación que han venido a La Palma por el segundo aniversario del volcán han tenido muchos problemas para conseguir testimonios, porque la gente está amordazada a la hora de reivindicar".Un cuarto de siglo de vidaLa asociación cumple 25 años en La Palma y para celebrarlo ha organizado una serie de actos, incluyendo el 16 de octubre una charla debate con la conocida psicóloga Laura Rojas Marcos, en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma.Días antes, el 6 de octubre, la asociación presentará en el Cabildo su Plan de Emergencia Psicosocial de Salud Mental La Palma, que pondrá a disposición de la Consejería de Sanidad y de los ayuntamientos.