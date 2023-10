Arkano habla sobre bullying con 600 jóvenes tinerfeños

El acto dio comienzo con la visualización del vídeo 'Un paso al frente', un tema de Arkano que narra la situación que él vivió en su adolescencia, la reproducción dio paso directo a una entrevista dirigida por la periodista Ana Trabaledo, donde contó de propia voz su experiencia personal vivida en sus años de secundaria, donde sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros y compañeras de aula: "el paso al instituto fue la etapa en la que sufrí bullying. Sentía que ese era el lugar que me tocaba ocupar".

Entre todas sus respuestas y vivencias el artista aprovechó para hacer ver al alumnado presente la realidad de quien sufre este acoso: "tú no sabes cómo puede afectar una broma o un comentario a otra persona, lo que puede parecer muy nimio para otros puede ser muy grave, más aún cuando lo hace un grupo entero". Quiso poner sobre la mesa con insistencia el papel de aquellas personas que no participan directamente, pero son conscientes de lo que ocurre, animándolos a denunciar este tipo de acciones: "los espectadores son una parte muy importante de este problema, si no hacen nada por pararlo, forman parte del problema. Por favor, actúen".

Los asistentes a esta charla también tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas directas, donde el artista aprovechó para contar que su refugio desde muy joven fue el rap, que le dio la oportunidad de sentir que tenía derecho a ser escuchado, animando a los presentes a seguir sus objetivos y a ser creativos, a ser diferentes y a equivocarse.

Para terminar, ofreció un pequeño show de su música, que se caracteriza por la fusión de géneros como el hip hop, rap, música electrónica, funk y rock y que completó mostrando su destreza con el "free style" mientras contestaba más preguntas formuladas por los y las jóvenes de la sala.

Con esta iniciativa, Fundación DISA reafirma su compromiso contra el acoso escolar, compromiso que lleva a cabo desde el año 2017 con el proyecto propio 'Todos somos un@' por los centros educativos de Canarias y que utiliza el teatro social como herramienta para concienciar a los jóvenes sobre el bullying y la violencia infanto-juvenil, haciendo a los espectadores partícipes de la obra representada. Además, el proyecto cuenta con una vía paralela destinada a la comunidad educativa, padres, madres y tutores, con el fin de que todos los implicados en la educación de las nuevas generaciones tomen consciencia de esta problemática.