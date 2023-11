Comunicado de INTERSINDICAL CANARIA sobre la crisis migratoria en El Hierro

El Hierro/ "Desde el sindicato Intersindical Canaria observamos con profunda preocupación el estado cada vez más precario en el que llegan las personas migrantes a nuestras costas, agravado por las difíciles condiciones meteorológicas en el mar. Durante el pasado fin de semana, la situación alcanzó niveles críticos, obligándonos a utilizar el salón de actos y los pasillos del hospital para brindar atención a quienes arribaron a la isla en busca de ayuda."



"Lamentablemente, las instalaciones hospitalarias de las que disponemos son completamente insuficientes para hacer frente a esta situación de emergencia. Nos parece imperativo destacar que el Gobierno de Canarias no puede sorprenderse ante esta crisis humanitaria, pues llevamos años lidiando con ella. A pesar de ello, aún no hemos visto la puesta en marcha de un hospital de campaña en condiciones adecuadas que pueda dar respuesta a la actual emergencia. ¿Era necesario que las lluvias y las condiciones meteorológicas empeoraran para tomar medidas?"

"Por otro lado, queremos reconocer positivamente los esfuerzos de la actual Gerencia por reforzar la contratación de personal sanitario para afrontar la situación vivida el último fin de semana. Agradecemos sinceramente la disposición y el sacrificio de los profesionales de la isla, quienes han asumido turnos dobles y trabajan en condiciones no ideales, con el objetivo de salvar vidas en medio de esta emergencia."

"Desde Intersindical Canaria, instamos al Presidente del Gobierno de Canarias y al Presidente del Gobierno de España a que dejen de mirar hacia otro lado. La crisis humanitaria y la emergencia que afronta El Hierro, y en general el archipiélago canario, requiere que estén a la altura."

"La vida de seres humanos está en juego, y no podemos permitir que esta crisis siga sin recibir la atención y las medidas necesarias para abordarla de manera adecuada. La respuesta debe ser inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes."

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)