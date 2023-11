Puerto del Rosario presenta 'Noviembre contra la violencia de género', una extensa programación con motivo del 25N

Puerto del Rosario/ El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Igualdad, Diversidad y LGTBI, junto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva (FAMAL), han diseñado para el próximo 25 de noviembre una serie de actos y actividades que tendrán lugar entre el 9 y el 30 de noviembre.

El alcalde capitalino, David de Vera, explicó que "noviembre es un mes donde no nos unimos a la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, queremos hacer partícipes a todos de las actividades que hemos impulsado desde la Concejalía de Igualdad, en colaboración con FAMAL, y que se van a poner en marcha durante todo este mes".



La concejala de Igualdad, Tacoremi Gutiérrez, agradeció a FAMAL por su colaboración en la puesta en marcha de las actividades previstas para este mes y recordó que "se trata de un año especial, porque se cumple el 20 aniversario desde que se aprobó en Canarias la Ley 16/2003 de Prevención contra la Violencia de Género". Gutiérrez animó a todos a participar en las distintas actividades que habrá en el municipio, "espero que sean participativos y dirigidos a apoyar esta causa que es la eliminación de la violencia de género".

Por su parte, Zuleima Cabrera, promotora de Igualdad de FAMAL, recordó que "no hay que descuidar que la lucha tiene que estar en el día a día y hay que seguir trabajando. Los discursos que nos encontramos nuevamente tanto en medios de comunicación como a pie de calle nos dejan claro que no hay que dar nada por sentado y hay que seguir trabajando en materia de sensibilidad".

El programa de actividades da comienzo el próximo jueves, 9 de noviembre, con un taller de camisetas reivindicativas contra la violencia de género en el Centro Polivalente de El Charco, en la que, a partir de la reutilización y reivindicación del material textil se podrá customizar e incorporar diseños y mensajes de repulsa y/o contra la violencia de género.

La siguiente actividad llega el 14 de noviembre con la presentación del libro "Te haré la vida imposible" de Nanda Santana en la Biblioteca Feminista Lorenza Machín. La autora, periodista, madre y activista, narra en su libro cómo sobrevivió a la violencia psicológica y vicaria.

El documental 'Volar' de Bertha Gazteluzmendi se proyectará el día 16 en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. En él, se reúne a nueve mujeres supervivientes de perfiles muy diferentes a las que les une un pasado en común: haber sufrido violencia machista.

La programación continúa el martes 21 de noviembre con el taller "Género como collage", en el Centro Polivalente de El Charco. Un taller teórico en el que se mostrará que los estereotipos de género son inculcados desde la infancia a través de un proceso que los estudios de género denominan "socialización de los géneros". Este proceso de aprendizaje social se transmite en el seno de las familias y en la interacción con la sociedad.

La última semana de actos se inicia con una charla debate bajo el título "Periodismo y violencias machistas. Otras formas de comunicar son posibles" con la participación de las periodistas Idaira Martín y Nadia Martín. En esta charla, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, se hará una reflexión acerca del rol de los medios en la reproducción de las distintas formas de la violencia machista hasta su extremo más radical, el feminicidio. Además, se abordará cómo viven las mujeres las violencias que sufren en los diferentes ámbitos de sus vidas y cómo son expuestas en los medios de comunicación.

Por último y también en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, tendrá lugar el taller "Hackeando al patriarcado: Taller de autodefensa digital". El ámbito digital es una extensión más de la vida y en ella se perpetúan las violencias machistas. No obstante, con este taller, se mostrará que Internet puede ser un espacio de empoderamiento y resistencia para las mujeres y todas las identidades violentadas por el sistema patriarcal.

Estas actividades se suman a las acciones que se tienen previsto desarrollar a nivel mundial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para participar en algunas de ellas es necesario inscribirse previamente en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Para más información, llamar a los teléfonos 928040086/673847887.