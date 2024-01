El presidente Clavijo se traslada a El Hierro para analizar la situación migratoria

El presidente Clavijo adelantó que el Gobierno de Canarias reforzará la atención sanitaria en El Hierro no solo para garantizar la prestación de la atención a las personas que lleguen sino a la población de la Isla. Asimismo, agradeció la labor de los sanitarios públicos que "en los últimos días no solo no han librado, sino que han doblado turno para poder atender la emergencia migratoria y seguir prestando servicio a la población".

En este contexto, el presidente de Canarias, que confirmó que hoy mismo se pondría en contacto con el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, para abordar la emergencia migratoria, hizo un llamamiento al Gobierno de España y a la Unión Europea. "La situación en Canarias es ya insostenible. No tenemos capacidad, y las ONG ya nos lo han trasladado, para acoger a más niños y niñas garantizándoles sus derechos". Al respecto, añadió "el Gobierno de Canarias ya ha hecho sus deberes, ha formulado cuatro propuestas para las reformas legislativas necesarias, que ya hemos trasladado al Gobierno del Estado y a los grupos parlamentarios" con los que mantendrá una reunión el próximo miércoles en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

Sin terminar el mes de enero Canarias ha registrado la llegada de 6.262 personas en un total de noventa y cinco embarcaciones. Setenta y nueve de esos cayucos procedían de Mauritania. Al respecto, el presidente Clavijo exigió "saber qué contactos se están manteniendo desde la Unión Europea y desde el Gobierno de España con este país para poder desplegar el Frontex". El jefe del Ejecutivo canario mostró su preocupación "no solo porque sin el despliegue de la agencia europea no se puede ejercer un control sino tampoco se puede evitar las muertes que se están produciendo, cuatro en los últimos días", concluyó.