Arico Somos Todos solicita al Cabildo de Tenerife que tome medidas con la TF-629

Arico/ Arico Somos Todos (ARICO ST) registra en el Cabildo de Tenerife, una solicitud para realizar un Estudio de Seguridad de la vía que comunica el cruce de Abades con el casco de Arico (TF-629) debido a los numerosos accidentes de tráfico graves registrados desde su entrada en funcionamiento.

Son muchos los vecinos que han expresado su preocupación por la peligrosidad de esta vía que comunica el Cruce de Abades con el Casco de Arico. Una vía

inaugurada en el año 2007 y que, desde entonces, ha protagonizado accidentes de tráfico muy graves, que han llegado a costar la vida a varias personas.



"Tenemos un fallecimiento muy reciente de un joven vecino de Arico, que sufrió una grave colisión con otro vehículo, porque es una vía con muchos accesos de

fincas y desvíos con otras carreteras, que entendemos que no se encuentran reguladas debidamente".

Tratamos de que el Servicio de Carreteras del Cabildo realice un minucioso estudio de esta carretera y trace las medidas adecuadas para implementar las

necesarias para su seguridad. "Son muchos los usuarios que a diario la utilizan en sus desplazamientos hacia sus lugares de trabajo y retornos a casa. También

numerosos vehículos profesionales, transportes escolares y muchos visitantes que también transitan permanentemente por esta vía que comunica la parte de

medianías con la costa de Arico y a su vez con la Autopista del Sur".

"Desde Arico Somos Todos (ARICO ST) "somos conscientes de la preocupacide muchos usuarios que la utilizan prácticamente a cualquier hora del día o de la noche, porque es una vía importante para Arico, pero que entraña una peligrosidad más que evidente, y así nos lo han hecho llegar desde muchos sectores.

También es una vía en la que se práctica deporte como la bicicleta y que la transitan muchos turistas que no son del lugar y que, ante la ausencia de una

señalización adecuada de sus desvíos y accesos, se ven inmersos en una confusión que incrementan las maniobras inadecuadas o repentinas."

"Son muchos los vecinos de Arico que se han llevado un susto ante adelantamientos inadecuados o con poca visibilidad. Que se han topado con usuarios que, sorprendidos por lo acentuado de una curva inesperada, invaden el sentido contrario"

"Creemos que el titular de esta vía, que no es otra institución que el propio Cabildo de Tenerife, es la administración que tiene que realizar el estudio de seguridad y proceder a implementar las adecuadas medidas para garantizar que los usuarios de esta vía la utilicen con total garantía en cuanto a señalización, advertencias de la aproximación a curvas peligrosas, regulación de la velocidad y todas aquellas que se entiendan convenientes."

"Desde Arico Somos Todos (ARICO ST) entendemos y compartimos la preocupación de todos por este asunto que, si le sumamos situaciones de temporales o lluvias, el riesgo puede llegar a ser incalculable, porque existe derrumbamientos y caída a la vía de piedras y tierra." "Existe una malla de retención en uno de los tramos que creemos insuficiente para garantizar que esos desprendimientos de producirse, no se proyecten hacia la vía y la invadan, convirtiéndose en un auténtico obstáculo a la circulación que, en caso de sorprender a un vehículo, pueda incluso caerle arriba en ese mismo instante".

"El Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Cabildo de Tenerife tendrá más que documentado las incidencias de estos desprendimientos, por lo que está

más que argumentado este otro factor."

"Desde Arico Somos Todos (ARICO ST) esperamos la comprensión de las autoridades insulares para este asunto que afecta a un municipio como el de Arico, con numerosas dificultades y muy olvidado por parte de las administraciones Insular, Autonómica y Estatal, en estos últimos años."