La Carrera de la Mujer tiñe de rosa las calles de Gran Canaria en una gran jornada de fiesta deportiva y solidaria

Tras los casi 5 kilómetros de recorrido, con salida desde la Plaza de Canarias y meta en el Auditorio Alfredo Kraus tras recorrer el paseo marítimo de Las Canteras, se ha celebrado un completo festival una hora de aeróbic y fitness con Zumba, Ballet Fit y Go Fit, y actuaciones musicales (The Papas and the Mojo) para completar una jornada deportiva y solidaria de primer nivel. La prueba ha contado con el apoyo de con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La ganadora ha sido Marta Azpilicueta, que ha parado el crono en 17:06, imponiéndose tras recorrer los últimos metros en solitario a Irati Lorza Leiñena, a 12 segundos, y a María Yolanda Gutiérrez, tercera con 17:29. Ana Toral y Vanessa Rama han sido cuarta y quinta, respectivamente, en la espectacular línea de meta tras un último kilómetro por el paseo de las Canteras. A excepción de la ganadora, el resto de chicas del top-5 pertenecen al equipo Oysho, que ha copado los primeros puestos.

Más de 100 mujeres apoyadas por ACNUR, por CEAR y Cruz Roja y Cruz Blanca han corrido la carrera invitadas por la organización. Este tipo de iniciativas son valiosas para crear vínculos entre las participantes y con el territorio de acogida. Además, esta acción es fundamental por el empoderamiento y la fuerza que aportan a las corredoras y la gran labor de sensibilización que lleva a cabo y que ayuda a que poco a poco más personas conozcan la enorme tarea que llevan a cabo entidades como ACNUR o CEAR en las Islas Canarias y en todo el territorio español.

Entre otros proyectos, ha habido un total de 100 dorsales totalmente solidarios a favor de a favor de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, y ECCA social ha sido la ONG beneficiaria del proyecto +SolidariAs, que trabaja por los derechos de la mujer, para educir la brecha de desigualdad, promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una sociedad más justa y equitativa.

Al finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 80.000 euros y en esta edición 2024 del 20 aniversario de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana también se harán donaciones de 1.000€ a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos; e Intravenus, la Asociación de creadoras para dar visibilidad y apoyo a las mujeres en procesos de cáncer.

El circuito 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana consta de 9 pruebas, ha arrancado este domingo 10 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, viaja a València (14 de abril), Madrid (12 de mayo), Vitoria – Gasteiz (2 de junio), Gijón (16 de junio), A Coruña (22 de septiembre), Zaragoza (20 de octubre), Sevilla (27 de octubre) y Barcelona (10 de noviembre), en lo que será el punto y final a esta edición.

En 2024 la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico estará también en todas las ciudades. El movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. La conversación sobre cáncer de mama está incompleta sino se habla de metástasis, y actualmente es poco conocida por la población. Con este movimiento se quiere incidir especialmente en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico que afecta cada año a más personas en nuestro país.

La Carrera de la Mujer de Gran Canaria 2024 ha contado con el apoyo principal del Cabildo de Gran Canaria, por medio del Instituto Insular de Deportes y la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y del Deporte junto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Además, a nivel local, los patrocinadores son Hospitales Universitarios San Roque, Hyundai y Physiorelax, con la colaboración de Guaguas, Centro Comercial las Arenas, GoFit, Binter y HD Acuario Lifestyle.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2024 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a TotalEnergies y Marlene con la colaboración de Nestlé Fitness, Druni y Daiichi-Sankyo Astrazeneca y el apoyo de los ayuntamientos de las ciudades donde se celebra.

CLASIFICACIÓN CARRERA DE LA MUJER CENTRAL LECHERA ASTURIANA DE GRAN CANARIA 2024

1. Marta Azpilicueta 17:06

2. Irati Lorza 17:18

3. María Yolanda Gutiérrez 17:29

4. Ana Toral 17:55

5. Vanessa Rama 18:18

CALENDARIO 2024

GRAN CANARIA 10 marzo

VALÈNCIA 14 abril

MADRID 12 mayo

VITORIA - GASTEIZ 2 junio

GIJÓN 16 junio

A CORUÑA 22 septiembre

ZARAGOZA 20 octubre

SEVILLA 27 octubre

BARCELONA 10 noviembre