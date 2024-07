Lanzarote encabeza el orgullo en Madrid

Este Pacto histórico tiene como objetivo dar a conocer públicamente las estadísticas reales del colectivo LGTBI+ y aunar esfuerzos para combatir los delitos de odio, que han aumentado un 21% en ataques y agresiones personales y más de un 80% en redes sociales. "Es alarmante que, a pesar de estos datos, una gran proporción de los actos de odio no se denuncian", indica Nahum Cabrera, gerente de Lánzate.En los últimos cinco años, Lánzate estima que se han interpuesto unas 57.000 denuncias por agresión física o sexual con agravante de odio, aunque el Ministerio del Interior solo registra 1.739 "hechos conocidos" sobre presuntos delitos de odio en el mismo período. Esto revela que solo dos de cada diez agresiones se denuncian, lo que exige un compromiso verdadero y real por parte de los partidos políticos, los medios de seguridad del Estado y otras instituciones.La manifestación, que contó con una asistencia multitudinaria, recorrió el centro de Madrid desde Atocha hasta la Plaza de Colón. La importancia de la presencia de Lánzate en el Orgullo de Madrid no puede ser subestimada, siendo la única asociación de Canarias presente en el evento. Además, este colectivo destacó la representación y el compromiso de las comunidades de Lanzarote y La Graciosa en esta lucha.La participación de destacadas personalidades apoyó la causa de Lánzate:• Rosa María Aguilar Chinea, Delegada del Gobierno de Canarias en Madrid• Candelaria Delgado Toledo, Consejera del Gobierno de Canarias• Celso David Mendoza Negrín, Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias• José Téllez, Director General de Emigración del Gobierno de Canarias• Marci Acuña, Consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote• Nereida González, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de TeguiseLa comitiva recorrió la manifestación sujetando la pancarta con el mensaje "- ODIO + VISIBILIDAD LGTBI+", demostrando su compromiso con la causa en Lanzarote y La Graciosa.Al término del recorrido, Lánzate expuso las conclusiones de este importante Pacto y destacó el modelo que deberá repercutir positivamente en el resto de comunidades. La Asociación Lánzate agradece profundamente el apoyo y la participación de todos los asistentes y reitera su compromiso de seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva."Desde Lanzarote no solo representamos a nuestro territorio sino también a Canarias donde deberíamos de exportar nuestro modelo de Pacto Insular al resto del Estado. Canarias sigue siendo punta de lanza de las luchas sociales de los colectivos", concluye Cabrera.