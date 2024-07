La soprano Carmen Acosta recibe el homenaje de la sociedad lagunera en la Gala de Exaltación de la Mujer Canaria

La Laguna/ Luis Yeray Gutiérrez señala que este reconocimiento "pone en valor el talento artístico de una de las voces líricas más destacadas del Archipiélago, y también su profunda calidad humana". La soprano Carmen Acosta recibe este lunes el homenaje de la sociedad lagunera en el marco de las fiestas de San Benito, como protagonista de la XXXVI Gala de Exaltación de la Mujer Canaria, que organiza el Orfeón La Paz con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna. El acto tiene lugar en el Teatro Leal a partir de las 20:00 horas en el Teatro Leal, con entrada libre.



El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha recibido esta mañana a la homenajeada, a la que ha trasladado la felicitación de toda la Corporación por "un reconocimiento más que merecido, que pone en valor el talento artístico de una de las voces líricas más destacadas del Archipiélago, y también su profunda calidad humana, su simpatía y su generosidad". En la recepción también han tomado parte los concejales Badel Albelo y Dailos González y los representantes del Orfeón La Paz.

Carmen Acosta se ha mostrado agradecida por este reconocimiento que "recibo con mucha responsabilidad, con mucha ilusión y con muchas emociones", especialmente por venir de "una sociedad que siempre ha estado dedicada a la música y que es un emblema canario, como el Orfeón La Paz, y del Ayuntamiento de La Laguna, que tiene esta colaboración para crear este premio en que mujeres muy emblemáticas me han precedido".

La soprano ha recordado sus vínculos con La Laguna, a la que calificó como "ciudad de cultura". "He cantado muchísimo en el Teatro Leal, en el paraninfo de la Universidad..., y desde joven, antes de ser solista, venía a ensayar al Coro Polifónico Universitario, dirigido por la lagunera Carmen Cruz Simó, que fue uno de mis primeros referentes y que me abrió muchas puertas desde el punto de vista musical".

La Gala de Exaltación de la Mujer Canaria tendrá como mantenedor al catedrático de Lengua Española en la Universidad de La Laguna, Javier Medina, que será el encargado de glosar la figura de Carmen Acosta. El acto contará además con la actuación de grupos vinculados al Orfeón, como la Rondalla Hespérides, el Grupo Menesteres y el Coro Femenino del Orfeón La Paz, de reciente creación y que abordará una de sus primeras actuaciones públicas.

El presidente del Orfeón La Paz, Julián Brito Serrador, explica que el origen de este acto, profundamente enmarcado en las fiestas de San Benito, se remonta a los años 50. En aquel entonces el Orfeón La Paz, en su local antiguo de la plaza de la Concepción, organizaba una gala de exaltación canaria, "una especie de compendio de toda una semana cultural con teatro, poetas y música del Archipiélago", relata.

"En el año 1989, cuando fallece Yaya Ríos, se le dedicó a ella esa gala de exaltación canaria, a modo de homenaje. A partir de entonces decidimos que estos reconocimientos había que realizarlos en vida de la homenajeada. Y desde ese momento cada año elegimos a una mujer que haya sobresalido por su trayectoria en la vida social y cultural", continúa explicando Julián Brito Serrador, quien destaca de Carmen Acosta "sus valores humanos, porque es una gran persona, muy sensible, y además una artista importante en el panorama lírico no solo de las islas, sino a nivel nacional e internacional. Nadie mejor que ella para representarnos en este año, por el amor que pone en todo lo que hace", concluye.

Carmen Acosta, soprano

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Carmen Acosta realiza sus estudios de clarinete y canto en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad. Como clarinetista fue becaria de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Perfecciona sus estudios de canto en Londres con Peter Harrison (Guildhall School) y de arte dramático con Delia Lindan (Royal Academy) y en Milán con Sara Sforni Corti. Se licencia en canto por el Conservatorio del Liceo de Barcelona con Carmen Bustamante, recibiendo premio de honor fin de carrera.

Canta regularmente en teatros de ópera españoles y alemanes, entre ellos el Teatro de La Zarzuela de Madrid, Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Guimerá, Konzerthaus de Berlín, Victoria Hall de Ginebra, etc., donde ha interpretado a grandes personajes del belcanto como la Reina de la Noche en 'La flauta mágica' y Zerlina en 'Don Giovanni' de Mozart, 'Jugar con fuego' de Barbieri, la Norina de 'Don Pasquale' de Donizetti y la Manon de Massenet. Asimismo, desempeña una labor de concierto con obras como 'La creación' y 'Las Estaciones', de Haydn, o 'El Mesías' de Haendel.

Ha grabado en CD para Bongiovanni 'Eduardo e Cristina' de Rossini en la única representación mundial de la obra y que fue retransmitida en directo por la Radio de Berlín y la 'Gran Misa de Gloria', de Rossini, para Hansler Clasic. También ha cantado para ser registrado la 'Cantata del Café' de Bach y el estreno mundial de 'Vida maravillosa y burlesca del café' de Jorge Pepi, con la Orquesta de Cámara de Laussane, dirigida por Arturo Tamayo.