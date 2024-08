El Cardón, uno de los símbolos naturales de Gran Canaria y Canarias, en el cupón de la ONCE

Gran Canaria/ El Cardón canario protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 19 de agosto, dentro de la serie 'Abraza tu árbol'. Cinco millones de cupones difundirán la imagen de este ejemplar.

El consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López; y el alcalde de la Aldea de San Nicolás, Víctor Juan Hernández, acompañados por Nieves González, gerente del Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria la Consejería de Presidencia de la Institución insular, han presentado este cupón.



Sosa señaló que el Cardón "es una especie vegetal muy reconocida en Canarias, pero especialmente en Gran Canaria, pues es uno de sus símbolos naturales. Y además lo hace con una imagen real de la zona de Tocodomán, en La Aldea de San Nicolás". Recordó que está en proceso la declaración como Parque Nacional de la Reserva Natural de Guguy, "que precisamente está caracterizada por la presencia de las especies que conforman el cardonal-tabaibal".

Por su parte, el delegado de la ONCE en el archipiélago canario subrayó que "nos parece importante difundir los valores de Canarias y devolver de alguna manera el apoyo de la sociedad canaria". López recordó que la ONCE también dedicó otro cupón a la declaración de la cumbre de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO en la figura del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

Mientras, el alcalde de La Aldea de San Nicolás agradeció "la visibilidad del municipio en los cupones de la ONCE, porque además es el preámbulo de nuestras fiestas patronales".

El Cardón canario se puede encontrar en casi todas las islas del archipiélago a bajas altitudes. Su nombre científico es Euphorbia canariensis y su aspecto es similar al de cactus. Crece en laderas secas, campos de lava, riscos, etc.

Sus tallos son columnares, de 2 a 3 metros de altura, carnosos, de color verde. Es una planta perenne, que puede vivir más de 100 años. Sus flores son hileras de glóbulos verde-rojizas que surgen a lo largo de sus aristas, y su época de floración es en primavera-verano.

Esta serie, 'Abraza tu árbol', se inició en el mes de marzo de 2023, coincidiendo con la llegada de la primavera. Con ella, la Organización quiere destacar el valor de estos tesoros ambientales de los que se pueden disfrutar en las 50 provincias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Es una colección de Cupón Diario, que hará las delicias de los amantes de la Naturaleza y de los coleccionistas de cupones de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.