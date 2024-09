La Policía Local de San Juan de la Rambla se declara en conflicto laboral y no hará más servicios extraordinarios en los actos públicos

Y es que a pesar de que la plantilla integrada únicamente por un oficial y tres agentes (de los 11 policías que deberían ser), estos han cumplido de forma intachable y profesional tal carencia, realizando un gran esfuerzo para mantener el orden y cubrir todos y cada uno de los servicios que se demandan por los vecinos, además de estar presentes en los distintos actos y festejos organizados por el Ayuntamiento durante estos años sin reconocimiento alguno, al no existir una RPT que los valore, (documento que ha sido instado por esta representación a los distintos regidores para su negociación y aprobación sin resultado a lo largo de los años), lo que ha provocado que se haya negociado en el último año y medio con los actuales regidores una valoración sectorial de la plantilla, aprobada por unanimidad por la Mesa General de Negociación con las distintas organizaciones sindicales, tras haber consenso, y que además cuenta con varios informes jurídicos y técnicos que así lo avalan, pese a los intentos de bloqueo y del nefasto asesoramiento que recibía el grupo de gobierno desde la secretaría e intervención municipal que no pueden ver ni por asomo al colectivo policial ni sus mejoras si no están ellos en el paquete.

Así con todo se llegó a firmar un compromiso de resolución para antes del día 01 de septiembre de 2024, compromiso que finalmente se ha incumplido por parte del grupo de gobierno, faltando a su palabra y compromiso por lo que los agentes ya cansados y desmotivados después de tanta falsedad y promesas incumplidas, se sienten engañados y han decidido declarar el conflicto colectivo, y como primera medida no realizar servicios extraordinarios voluntarios salvo los considerados de calamidad pública (incluidas las de turno ordinario que coincida con el horario de cualquier incidente), hasta que se vea voluntad seria y firme resolución en solventar la situación demandada ante la marginalidad de dicho colectivo que no aguanta más.

Que por todo lo antedicho se quiere dejar constancia pública de lo que está sucediendo, en aras de la defensa de los derechos y dignidad de los trabajadores, y que se seguirá luchando e informando hasta poder conseguir lo que es de justicia.