DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA QUE VIVE LA ISLA DE EL HIERRO

El Hierro vuelve a vivir con absoluta impotencia un nuevo repunte en la llegada de migrantes a nuestras costas, derivado fundamentalmente de un mejor estado del mar. Nuestra isla no deja de contabilizar, dentro de Canarias, las mayores cifras en número de cayucos y pateras rescatadas, con las embarcaciones más grandes y con mayor número de migrantes a bordo, también el registro del mayor número de mujeres y menores no acompañados, ...; todo ello en el territorio insular canario más pequeño y menos poblado.

Estos hechos quedan reflejados en las cifras escalofriantes y poco tranquilizadoras respecto al futuro que nos espera con esta crisis migratoria. Durante el año 2023 arribaron a El Hierro un total de 152 embarcaciones, la mayoría tipo cayuco, con un balance de 14.417 migrantes rescatados y atendidos.

A fecha 1 de octubre de 2024, el número de embarcaciones aumenta hasta las 191, con un registro de 15.025 migrantes, preocupando además la presencia cada vez mayor de mujeres y niños.

La denominada "Crisis de los Cayucos", mantiene concentrados los esfuerzos humanos y materiales de El Hierro en el fenómeno migratorio, interfiriendo muchas veces en el normal ritmo de funcionamiento de la propia isla y de las demandas de sus habitantes en distintos ámbitos. Los medios materiales y humanos con los que cuenta la Isla para la recepción, identificación, asistencia sanitaria y adecuado atendimiento humanitario a tal cantidad de personas cuando se produce estas situaciones "punta" de llegadas, resultan del todo insuficientes. Las administraciones competentes: El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, en este caso con competencias en el acogimiento y protección de los menores no acompañados, así como el propio Cabildo, como cedente de infraestructuras donde se acogen a estas personas hasta su derivación, se han visto desbordadas en múltiples ocasiones por la situación. En repetidas ocasiones este Cabildo se ha manifestado por unanimidad respecto a la demanda de compromisos y soluciones a administraciones superiores: Gobierno de España y Gobierno de Canarias, cada uno en sus respectivas funciones y competencias.

Ya el Pleno de este Cabildo en sesión ordinaria del 5 de octubre de 2023 se pronunció al respecto en otra declaración institucional, en la que hacía suyo un acuerdo del Senado de fecha 3 de octubre por la que se aprobaba una moción sobre esta situación general en Canarias y en concreto en lo que afecta a la isla de El Hierro como consecuencia de la consolidación de la "ruta herreña" con origen en Senegal y destino en nuestra isla. En ella se instaba al Gobierno a utilizar el Cuartel de La Caleta, a reforzar medios materiales y humanos a favor de Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, así como hacerse cargo de gestionar con diligencia los residuos derivados de la llegada de cayucos a los puertos de las islas, en especial al de La Restinga.

La situación desde ese entonces ha empeorado y superado los límites de la resistencia y resiliencia de la isla, de sus instituciones y de sus habitantes, que se ven sobrepasados por un fenómeno migratorio creciente e imparable y viendo como las soluciones no acaban de llegar.

Los herreños, somos un pueblo solidario, empático y conocedor en primera persona de lo que significa la emigración, pero tenemos que reconocer que no estamos preparados, ni por superficie, ni por población, ni por medios humanos y materiales, para gestionar este goteo incesante en llegada de cayucos con personas migrantes que precisan una atención eficaz y digna. Si bien el Gobierno Central debería abordar la construcción de infraestructuras alojativas por la vía de emergencia que puedan solventar los déficit alojativos y asistenciales que hemos padecido en los últimos meses, urge en estos momentos seguir avanzado en la protocolización de las derivaciones que han de hacerse con carácter inmediato a otras islas de mayor capacidad, asegurando la dignidad y Derechos Humanos.

Mención especial es el tratamiento de los menores migrantes no acompañados y que aun siendo conscientes de que todos los recursos en Canarias están saturados, debe contar con un procedimiento específico por el cual no recaiga en esta isla el peso de un número desproporcionado de menores respecto a su población, lo que imposibilita una mayor y mejor atención y una integración social y educativa deseable. Entendemos que es preciso abordar el cambio de la Ley de Extranjería, acercando posturas de consenso, que nos permita la corresponsabilidad equilibrada y solidaria de los menores.

El drama migratorio supera las fronteras regionales y estatales, haciéndose imprescindible y vital la intervención de Europa para la adopción de medidas tanto en origen y destino, que nos permita, de un lado aliviar el éxodo y el drama migratorio, y de otro, disponer de recursos materiales y económicos suficientes para atender en condiciones dignas a los que llegan, sean mayores o menores. Es preciso, ahora más que nunca, hacer un frente común y aunar esfuerzos para abordar este fenómeno migratorio en sintonía de consenso y con el mismo lenguaje.

Ya anunciábamos a finales del pasado año, según las informaciones facilitadas por el Estado, principalmente por los ministerios de Interior y de Migraciones, así como por las ONG, que estábamos ante el inicio de un éxodo masivo de migrantes desde las costas africanas, principalmente de los puertos de Senegal, con dirección a Canarias. Miles de personas en África esperan embarcar a la desesperada buscando un futuro mejor, por lo que la crisis migratoria e, incluso, de refugiados, lejos de descender, se incrementaría tal y como lo hemos visto en lo que llevamos del presente año 2024. Nuestra isla de El Hierro seguirá siendo el destino para la esperanza de muchos que huyen de su tierra, por lo que hemos de estar preparados para este tipo de contingencias.

Que sirva esta Declaración para mostrar nuestro reconocimiento a todo el operativo que está interviniendo en el rescate y atención de los migrantes, pero ello nos obliga y nos compromete a reclamar también no sólo su reforzamiento, sino además la atención a las demandas de todo un colectivo que ya empieza a padecer el agotamiento propio de semanas, meses y años dedicados en cuerpo y alma a la atención de los migrantes. Es preciso nuevas incorporaciones de medios humanos y materiales en el dispositivo de Salvamento Marítimo, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional; en Cruz Roja y en las ONG encargadas de la atención a los menores migrantes. Así como la posibilidad de incorporar la Agencia FRONTEX. Un refuerzo del sistema sanitario en instalaciones y equipos humanos y materiales, tanto en las primeras atenciones a pie de muelle, como en traslados y posterior asistencia en Centros de Salud y Hospital Insular, así como dotación de medios a voluntarios como los de Protección Civil en El Hierro-Corazón Naranja que están llevando a cabo un encomiable trabajo tanto sanitario, en el primer caso, como asistencial y de acompañamiento humanitario en el caso del voluntariado. En definitiva, solicitamos una revisión de los recursos existentes para concluir en los que realmente se precisan a corto y medio plazo.

Demandábamos ya en septiembre de 2023, la presencia en El Hierro de la Presidenta de la Unión Europea, del Presidente del Gobierno de España, de los ministros de Interior y del de Migraciones del Gobierno de España y del Presidente del Gobierno de Canarias, para celebrar con las instituciones locales, Cabildo y Ayuntamientos, las ONGs que trabajan en la acogida y atención de los migrantes, una cumbre en la que se analice la situación concreta de la isla de El Hierro, y se propongan soluciones.

Que como consecuencia de lo anterior se adopten medidas concretas relacionadas con las infraestructuras de acogida, atención sanitaria, seguridad, custodia, atención humanitaria e incremento de medios humanos; y respecto a todo ello se apruebe un protocolo de actuación en el que participen las instituciones locales y la sociedad herreña.

Que dicho protocolo de actuación recoja que ante situaciones "punta", como la que estamos viviendo, se adopten medidas extraordinarias y urgentes para conciliar la atención humanitaria a los inmigrantes con la prestación de los servicios esenciales a la población herreña, especialmente sanitarios y atención social.

El Cabildo de El Hierro, aunque no tiene competencias en inmigración, garantiza la colaboración con las instituciones superiores para la gestión de un fenómeno migratorio tan delicado como comprometido; atendiendo a la legalidad y con absoluto respeto a los derechos humanos".

El Hierro, 3 de octubre de 2024